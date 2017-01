ŠOKANTNA TAJNA NAJMOĆNIJE AMERIČKE PORODICE: Za stolom su se ponašali kao svinje!

Tako je, naprimer, Džeki planirala da se razvede ubijenog predsednika jer više nije mogla da trpi njegove ljubavne afere. Još od medenog meseca Džon Kenedi je imao pravi harem ljubavnica, a njegova lokacija za orgije bio je hotel u Vašingtonu, Mejflauer.

Događaj koji je presudio bila je Kenedijeva proslava rođendana u Medison Skver Gardenu 1962. godine, kada je predsedniku pevala Merlin Monro. O svojim planovima da bi se razvela pričala je majci, a navodno je Kenedijev otac bio taj koji je spriječio da postane prva "Prva dama" koja će se razvesti od aktuelnog američkog predsednika.

Kenedijev otac joj je navodno ponudio milion dolara da se ne razvede, na šta mu je Džeki rekla: "Koštaćete 20 miliona ako tvoj sin kući donese neku polnu bolest koju je pokupio od svojih kurvi.

"Taj se razgovor vodio nakon što je Džaki jednom iznenada i nenajavljeno banula u njegovu kancelariju, dok je on bio usred oralnog seksa s sekretaricom Pegi Eš. Kenedi je i pre nego što je postao predsednik imao istoriju seksualnih afera i još dok je bio senator on i Džeki su se stalno zbog toga svađali. Jedne večeri, kada se vratio nakon ko zna kog susreta s jednom od svojih ljubavnica, toliko su se posvađali da ih je čula cela ulica. Za Džeki je to završilo tragično, jer ju je baš nakon te svađe Kenedi, kako bi 'oprao' sebe, poslao u psihijatrijsku bolnicu, gde je prošla tri mučne terapije elektrošokovima.

Džeki nije volela njegovu porodicu. Jedina osoba od svih Kenedijevih koju je cenila bio je njegov otac. U svojim ranim dnevnicima opisivala je porodična druženja, pa je između ostalog napisala: "Stari Džo je jedini koji zna da se ponaša za stolom. Ostatak Kenedijevih su poput svinja. Tedi i Bobi su se skoro potukli oko toga ko će dobiti više pire krompira."

Ali nakon Kenedijevog ubistva nije dugo samovala. Imala je vojsku muških obožavatelja, a pet godina kasnije donela je možda i najbolju odluku u životu - udala se za grčkog milijardera Aristotla Onazisa, koji je bio lud za njom. Ali, u njenom rodnom gradu kao uostalom u većem delu Amerike ta je vest dočekana sa zgražavanjem, poput izdaje. Reakcije su bile slične poput onih kada je kraljevska porodica saznala da je princeza Dajana u ljubavnoj vezi s Dodijem Fajedom.

(Express.hr)

