CELA AMERIKA PRIČA O OVOM SNIMKU - KLINTON BACIO OKO NA IVANKU TRAMP: Hilari ga streljala pogledom!

Nekadašnji prvi čovek Sjedinjenih Američkih Država nekoliko sekundi konstantno je "odmeravao" nepoznatu osobu, ali se kandidatkinja na prethodnim predsedničkim izborima u jednom trenutku okrenula i nezadovoljno odreagovala zbog njegovog postupka.

Da li je reč o ćerki novog predsednika Sjedinjenih Država još uvek nije poznato, ali mnogi profili na društvenim mrežama tvrde da je reč upravo o 35-godišnjoj Ivanki Tramp.

Procenite sami:

In case you missed it: Bill Clinton Caught Checking Out Ivanka Trump pic.twitter.com/OsbYGcOYOr