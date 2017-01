(VIDEO) LAVINA ZATRPALA HOTEL U ITALIJI: 30 mrvih, zarobljeni vape UPOMOĆ, UMREĆEMO OD HLADNOĆE!

Italijanska agencija ANSA je objavila da "ima mnogo mrtvih" pozivajući se na glavnokomandujuće ljude iz ekipa za spasavanje.

Hotel se delimično srušio pod naletom snega, a dvoje ljudi koji su nađeni ispred su transportovani na sigurno.

Portal Meteoweb piše da je iz hotela stigla najmanje jedna poruka u kojoj su gosti pozvali u pomoć i kazali da će "umreti od hladnoće".

Svedoci su ANSI rekli da je lavina bila neverovatne snage za to područje, a hitne službe su obaveštene o nesreći od strane dva posetioca koji borave u hotelu. Rekli su da je oko dvadesetak gostiju registrovano u trenutku incidenta, a unutra se nalazio i nepoznat broj zaposlenih.

January 18, 2017

Gran Saso Hotel Farindola se nalazi na oko 1.200 metara iznad nivoa mora što čini spasavanje teškim. Spasilačkim ekipama može da treba i do tri sata da stignu tamo jer moraju da prođu oko 50 kilometara u izuzetno velikim vremenskim neprilikama.

