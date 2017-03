(VIDEO) POČINJE NAJVAŽNIJA BITKA ZA SIRIJU: Najavljeno epsko osvajanje prestonice Islamske države

"Francuska je uvek govorila da je Raka glavni cilj", rekao je za francusku televiziju ministar obrane Žan-Iv Le Drijan.

"Danas možemo reći da je Raka opkoljena i da će bitka za taj grad započeti u nadolazećim danima. Biće to vrlo teška bitka, a od velike važnosti", dodao je.

Grad Raka bio je prvi veliki grad kog je Islamska država zauzela, a do početka 2014. su imali potpunu kontrolu nad Rakom, koja je sada operativno sedište te ekstremističke grupe.

PHOTOS: SDF takes control over parts of Tabqa dam, near Raqqa - @AfarinMamosta pic.twitter.com/ahrU3Kp2JY