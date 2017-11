OVA ZEMLJA U OKRUŽENJU IMA PROSEČNU PLATU PREKO 1.000 EVRA: Evo koje radnike najviše traže!

Ako želite da živite i radite u Sloveniji, ovo su osnovne informacije koje bi trebalo da znate.

Koga traže?

Najpopularniji su poslovi za kandidate nižeg obrazovnog profila, poput vozača, kamiondžija, prodavaca, parketara, električara, mehaničara, stolara, obezbeđenja, čistača, kelnera... Od zanimanja koja zahtevaju visoku stručnu spremu, na prvom mestu su lekari, a na drugom inženjeri. Pored lekara veoma su traženi bolničari, medicinske sestre, laboranti i ostala zanimanja iz korupsa zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite. Tu su i programeri, ali i frizeri, sekretari i drugi administrativni radnici, kuvari, majstori za burek, varioci, kontrolori kvaliteta, ekonomisti, profesori muzike, pedagozi, vaspitači u predškoslkim ustanovama...

Kako naći posao?

Najlakše je preko oglasnog portala Evropske unije za mobilnost (EURES), a druga adresa je Zavod za zapošljavanje Slovenije, koji objavljuje i listu deficitarnih delatnosti po regionima zemlje.

Dozvola za rad

Ukoliko imate pasoš bilo koje EU zemlje (osim Hrvatske), dozvola za rad vam nije potrebna, već vas poslodavac samo prijavljuje nadležnim organima Ukoliko imate pasoš Hrvatske, znajte da će za radnike s pasošem te zemlje od 30. juna 2018. važiti ista pravila kao i za ostale EU zemlje, ali do tada i Hrvatima je potrebna dozvola za rad, koju reguliše poseban sporazum između Hrvatske i Slovenije.

Građani Srbije spadaju u red takozvanih "trećih zemalja"( ne pripadaju ni EU niti zoni Šengena), pa im je neophodna radna dozvola za svaku vrstu rada, makar bio i sezonski. Radna dozvola se izdaje na molbu poslodavca, i to u zavisnosti od uslova na tržištu rada, odnosno da li je za posao koji ste dobili manjak radnika u Sloveniji. Ukoliko se utvrdi da je to zanimanje deficitarno i da za to radno mesto nema domaćih kandidata, procedura dobijanja dozvole je relativno jednostavna.

Postoji više vrsta dozvola:

dozvola za zaposlenje - nju dobijate na godinu dana, traži je u vaše ime poslodavac, a ona traje samo dok obavljate baš taj posao, kod baš tog poslodavca. Ako promenite posao ili poslodavca, dozvola više ne važi

dozvola za rad - izdaje se za sezonski rad, obrazovanje, osposobljavanje, dodatno obrazovanje... Ako je reč o sezonskom radu, za građevinare ta dozvola važi devet meseci, a za sve ostale poslove (poljoprivreda, ugostiteljstvo), šest meseci u kalendarskoj godini. Posle isteka dozvole za sezonski rad, sledi međupauza, u toku koje radnik ne može da dobije nijednu drugu dozvolu za rad.

lična radna dozvola - ukoliko u Sloveniji planirate da započnete svoj posao, odnosno da se samozaposlite, možete da dobijete ovu dozvolu na period od godinu dana ili tri godine, ali za ovu drugu potrebno vam je da ste u braku sa slovenačkim državljaninom, da ste potomak slovenačkog iseljenika, i slično.

Dobra strana lične radne dozvole je što vas ne vezuje za jednog poslodavca, već ste slobodni da birate i menjate poslove i poslodavce, bez bojazni od gubitka dozvole.

Što se tiče plate, minimalac je 805 evra bruto, a prosečna bruto plata 1.688 evra.

