BOSNA PROIZVODI DRONOVE KAMIKAZE! Ministar odbrane: Sklapamo ih kao MERCEDES! (VIDEO)

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, ponovo je ponovio da BIH proizvodi dronove kamikaze.

Helez tvrdi da su oni već testirani i da dobro rade.

„Tačno je da ih proizvodimo. Da bi se taj dron napravio, to se mora raditi na pet mesta u BiH. To je sve legalno i već se radi. Uvozimo neke delove iz nekih država, to se sve sklopi na kraju, kao i Mercedes.

Mi imamo interes dve države koje žele da mi to izvozimo, jedna od njih je Katar, druga je jedna od zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Ima procedura kako se to radi. Ti dronovi se proizvode legalno, mi želimo zaraditi na tome.

Znate šta je dron kamikaza? Samo nosi šest granata, to ga razlikuje od civilnog drona. To kad se izvozi, treba dozvola četiri ministarstva. Šta je tu sporno? Pa, za sve treba dozvola. Oni ne potpisuju dozvolu za ugovor. Oni je potpisuju kad se traži dozvola za izvoz“, kazao je u razgovoru za Kliks.

Rekao je i da je BiH već napravila određen broj dronova kamikaza. „Te granatice koje su priključene na njega raznesu njega i raznesu cilj. Drugi dron koji se ovde proizvodi izbaci dve male granate i vrati se nazad. Ja ću pozvati novinare kad to bude serijska proizvodnja.

To je sasvim normalno. Bolje da neko da dozvolu za izvoz toga da mi zaradimo i da te firme zarade. Mi smo sila u namenskoj industriji. Hrvatska je članica NATO, kod nas je puno jača namenska industrija. EUFOR ulazi u tu fabriku gde mi pravimo dronove.

Neću vam reći gde je fabrika iz koje na kraju izađu dronovi, kad bude sve gotovo pa onda, kazao je Helez.

On je Milorada Dodika, predsednika Republike Srpske, pozvao da promoviše dronove kad sledeći budu napravljeni.

Kurir.rs/TV Front/Preneo: P. P.

