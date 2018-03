(VIDEO) ČUDO OD DETETA: Malom Mehmedu su lekari davali jedan odsto šanse da preživi, ali nisu računali kakav je on borac

U nesreći u skučenoj alatnici, u vatrenoj eksploziji zaradio je 70-odstotne opekotine tela. Dok je rezbario ime svoje simpatije na komadić daske, pogrešio je jedno slovo, a grešku je želeo da ispravi benzinom. Planirao je svoj rad polije benzinom i zapali kako bi daska potamnela, ali nije razmišljao da bi pritom moglo doći do eksplozije.

U alatnici se stvorila takva temperatura da mu je koža izgorela, a on je udahnuo vreo vazduh, pri čemu su nastala brojna unutrašnja oštećenja.

U bolnicu u Tuzli primljen je sa 70-odstotnim opekotinama tela, a lekari su mu za preživljavanje dali tek jedan odsto šanse.

A onda se "Meho beton" kako ga zovu u zagrebačkoj bolnici, na svoj 12. rođendan probudio iz kome i otvorio oči. Prve reči koje je izgovorio bile su: “Nema predaje!”

Komunicirao je treptajima, pokušao da pokreće prste i nije odustajao. Nakon toga nastavio je da niže pobede, napravio prve korake, uskoro i plesne, pa stekao reputaciju glavnog zabavljača na odeljenju.

Meho danas vežba noge i ruke, iako mu je svaki pokret bolan, a sve dodatno otežava činjenica da mu koža stalno mora biti masna, piše Dnevnik.hr.

Njegovi su se roditelji preselili u Zagreb kako bi ga zajedno sa lekarima mogli svakodnevno da neguju.

"On 24 sata dnevno mora biti heroj. On sad mora da se bori za svaki pokret, ožiljci su sad to sve stegnuli. Za glavu, za ruke, za svaki pokret on se mora boriti. Svaki zalogaj za njega je borba", priča Mehin otac.

