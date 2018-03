ANA VOZI KAMION, PRAVI TORTE, RADI KAO TENISKI SUDIJA... Evo kako joj sve to polazi za rukom i šta poručuje drugim ženama

"Savetujem svim ženama da što više ulažu u sebe, da se što više trude i bore za sebe, jer sigurno će im se to na kraju isplatiti. Svaki trud i svako znanje vredeće im nekada", poručila je svestrana mlada Banjalučanka Ana Lukajić.

Sa 26 godina, osim što je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodni odnosi, Ana je optičarka, kozmetičarka, poslastičarka, teniski sudija, model i vozač visokoteretnih vozila.

Fakutetsku diplomu do sada nije imala priliku da koristi, odnosno, da pronađe posao u skladu s tim zvanjem, ali bez obzira na to njen radni dan traje i do 15 sati obzirom da pored povremenih poslova svakodnevno radi u jednoj banjalučkoj optičarskoj radnji i kozmetičkom salonu.

"U optici radim puno radno vreme osam sati, a u salonu po potrebi zavisi od koliko imam klijenata zakazanih, a to se uglavnom svodi na najmanje 12 do 15 radnih sati dnevno", ispričala je Ana Lukajić.

Govoreći o fakultetskom obrazovanju konstatovala je da je verovatno sudbina tako htela da se ne bavi onim za šta se školovala.

"Bila mi je želja da se bavim tim, nije bilo prosto prilike pa sam se preorijentisala na drugu stranu gde ima i posla", kaže ona.

Pošto je u srednjoj školi stekla zvanje kozmetičkog tehničara već deset godina bavi se tim poslom.

"Radim nokte i ostale kozmetičke usluge. U optici sam sasvim slučajno, došla sam pre dve godine i naučila i taj posao, zapravo zanat", rekla je Ana.

Kada je u pitanju vožnja kamiona i autobusa, Ana je krenula od početka, polaganja vozačkog ispita za automobil, a usledili su i kamion, motor i veliki kamion.

"Ne znam, prosto je to nekako bilo normalno. Pošto mi se otac i brat bave prevozom bilo je normalno da i ja položim za to iako sam žensko", kaže mlada Banjalučanka koja se za volanom autobusa i kamiona oseća kao u običnom automobilu.

Dok joj je otac preneo ljubav prema vozilima, majka je zaslužna za većinu ostalih Aninih usmerenja, a naročito za znanje i ljubav prema izradi torti.

