CERAR: Očekujem da će Hrvatska poštovati odluku arbitražnog suda o graničnom sporu

"Što se tiče bilaterale, želimo u prvom redu dobre i uređene odnose sa susednim zemljama. Godina u koju smo ušli biće posebno značajna u tom pogledu", kazao je Cerar u govoru pred slovenačkim diplomatima okupljenim na Brdu kod Kranja na redovnom godišnjem skupu, na kom se razgovara o najvažnijim pitanjima međunarodne politike i odlučuje o zadacima za ovu godinu.

"Iskreno se nadam da će, uprkos sadašnjoj teškoj situaciji, posle odluke arbitražnog suda doći do rešenja graničnog pitanja, što će omogućiti bolju saradnju naših država", kazao je Cerar.

