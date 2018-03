NAPAD NA DOKTORA HITNE POMOĆI U BARU: Maloletnici ga udarali u glavu dok je bio na intervenicji!

Kako kaže, posle telefonskog poziva da na travnjaku leži N. N. lice u nesvesnom stanju, zajedno sa tehničarom M. C. i vozačem E. T. otišao je na intervenciju. Tada su ga dva nepoznata lica starosti 16-17 godina, koja su se zatekla u blizini, udarila više puta u glavu. Lekar je napad istog dana prijavio policiji.

"Posle telefonskog poziva, sa tehničarom i vozačem pošao sam na intervenciju, i na prostoru u blizini Doma učenika, na travnjaku smo zatekli lice koje je bilo u nesvesnom stanju. Kako to lice nije htelo da pođe sa nama u Hitnu da mu tamo ukažemo pomoć, ja sam uzeo mobilni telefon kako bih snimio njegovu povredu iznad oka. U tom momentu prišao mi je jedan od mladića iz grupe u kojoj je bilo njih 15-ak, i rekao mi da spustim i ugasim telefon. Zamolio sam ga da me pusti da radim, ali su oni nastavili sa provociranjem i dobacivanjem. Rekao sam mu da ću pozvati policiju, a on mi je prišao s leđa i stisnutom pesnicom me udario u predelu levog uha. Naravno, osetio sam jak bol i zujanje, i krenuo da bežim, a on je pošao za mnom. Ubrzo je došlo još jedno lice iz te grupe, sustiglo me i udarilo pesnicom u predelu desnog uha. Na sreću, ja sam ipak uspeo da pobegnem, ali me pre toga udario još jednom u glavu. Bio sam u šoku, nisam primetio moje kolege, i mislim da su oni ostali sa pacijentom", kaže Miković.

"Moja supruga je nazvala nadležne u HMP Crne Gore, i obavestila ih da sam prebijen na radnom mestu. Nažalost, tokom celog jučerašnjeg dana niko se nije interesovao kako se osećam. Niko nije pitao da li je doktor živ i da li ću doći u redovnu smenu. Interesuje me da li ministar zna da huligani maltertiraju i biju doktore", kaže on.

