SVEŠTENIK OSUĐEN ZA PEDOFILIJU SE ŽALI NADBISKUPIJI: Nije mu dobar privatni starački dom od 1.000 evra mesečno, fale mu druženja

Kada su pre tri godine istupile žrtve zlostavljanja don Nedjeljka, Zadarska nadbiskupija ga je penzionisala smestivši ga u svoj dom za starije i onemoćale sveštenike. Protiv njega nije pokrenut krivični ni sudski postupak jer su dela zastarela, pa je zlostavljač nastavio da uživa u penziji bez ikakvih posledica za svoja gnusna dela.

Pre nekoliko dana Ivanov je iz svešteničkog doma premešten u privatni dom u Biljanima Donjim gde je cena mesečnog smeštaja u proseku oko 1.000 evra. Razliku u ceni svešteničkog doma i onog privatnog nadoknađuje don Nedjeljkova penzija i Zadarska nadbiskupija.

"Žalostan sam jer u ovom domu usamljen, fale mi moji prijatelji i druženja sa sveštenicima. Jako me pogodio premeštaj, ali nadbiskupija je odlučila da časne sestre više ne mogu da brinu o meni jer se teško krećem", izjavio je don Nedjeljko dodajući kako ga sada prijatelji i porodice iz Poljane ne mogu tako lako posećivati.

Don Nedjeljko je prvi hrvatski sveštenik koji je prema crkvenom kanonu osuđen za pedofiliju jer je punih 20 godina gajio strasti prema dečacima.

Prva njegova žrtva koja je javno progovorila 2014. bio je Josip Lisica. Lisica je tada izneo svoju uznemirujuću priču o detinjstvu provedenom u Bibinjama gde ga je don Nedjeljko kao crkvenjaka zlostavljao obično za vreme svete ispovesti za koju je zahtevao da se odvija u sakristiji, a ne u ispovedaonicama. Nakon Josipovog javnog priznanja, uskoro su počele da se javljaju i druge žrtve. Lisica je imao je tada 12 godina.

"Zaprepastio sam se jer je uvek započinjao razgovor o seksu, zapravo je samo o tome želeo da razgovara. Pitao me masturbiram li i kako... Govorio je kako žene nas muškarce navode na zlo i na blud, da nisu dobre. On je jako visok čovek i imao je oko 140 kila, jednom se prilikom u razgovoru toliko uzbudio i hteo je da se ja skinem i da vidi je li sve u redu s mojim polnim organom. Prestrašio sam se, nisam znao šta da radim. On je bio čovek koji za mene zastupa Boga, nisam ni znao kako izgleda ni šta znači seksualno se uzbuditi, a on je počeo brzo da diše, njegov glas je počeo da drhti...

Počeo je da mi otkopčava pantalone. Morao sam silom da ga odgurnem...", ispričao je Lisica.

Iz nadbiskupije kao razlog premeštaja navode skromne zdravstvene usluge u domu za sveštenike. Smatraju kako će u privatnom domu Ivanov imati bolju zdravstvenu negu.

Kurir.rs/Zadarski.hr/100posto.hr

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir