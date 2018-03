FLORENS ARTMAN OTKRILA: Praljak nije prvi! Slobodan Milošević je unosio i pio nedozvoljenu supstancu!

Bivša portparolka Tužilaštva Haškog tribunala Florans Artman izjavila je danas, nakon što je Slobodan Praljak popio otrov u sudnici prilikom čitanja presude, da je to već drugi put da "nedopuštena sredstva uđu u Tribunal".

"Prvi put je to bilo u slučaju Slobodana Miloševića i tada to nismo videli, a on je uzimao protivlek koji je poništavao delovanje leka za visok pritisak i evo sada se to desilo ponovo", rekla je Artman.

"Neko iz njegovog okruženja i okruženja šestorice je danas uneo otrovnu materiju. Oni su svi prošli kontrolu na ulazu i sada će se otvoriti istraga o tome ko je to uneo. To nije smelo da se desi jer će se koristiti da se osramoti međunarodna pravda. Biće korišćeno kao udar na borbu protiv nekažnjivosti i masovnih zločina protiv civilnog stanovništva", komenariše Hartman.

"Šokantno je da se ovo desilo i ne znam kako obezbeđenje to nije sprečilo, a znali su da skoče na mene", dodala je Artmanova.

Podsetimo, hrvatski osuđenik za ratne zločine pred Haškim sudom Slobodan Praljak umro je danas u bolnici u Hagu pošto je tokom izricanja presude pred Tribunalom popio otrov usred sudnice, javili su nezvanično hrvatski mediji.

Za sada nema zvanične potvrde da je Praljak preminuo u bolnici.

On je posle presude kojom se osuđen na 20 godina, rekao da on nije ratni zločinac, posle čega je popio otrov koji je sve vreme tokom izricanja presude držao u ruci.

