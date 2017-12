TATA, ZARIO SAM JOJ NOŽ U VRAT: Isplivali jezivi detalji zločina, sad hoće da se vadi na ludilo!

Neosporno je da se radi o divljačkom napadu koji je za žrtvu trajao "celu večnost". Smatramo da velika patnja, strah i užas tokom pokušaja da spasi sebi život prelaze okvire uobičajenih patnji koje redovno prate svako ubistvo, navelo je tužilaštvo u optužnici protiv Davida Komšića (20).

Nezaposlenog konobara, koji je vlasnik tri auta - "mercedesa" i dva VW "pola", terete da je 22. februara 2017. godine brutalno izmasakrirao Kristinu Krupljan (18), s kojom je bio u burnoj ljubavnoj vezi od osmog razreda. Nakon povratka iz noćneg izlaska, navodi se u optužnici, znajući da je Kristina u novoj ljubavnoj vezi s drugim muškarcem i da je trudna i da s njim želi prekinuti vezu, napao ju je u njenoj "opel astri" ispred zgrade u kojoj je živela u Prilazu svetog Josipa Radnika u Zagrebu. Sa suvozačkog mesta levom rukom pritisnuo je Kristinu na vozačko mesto kako ne bi mogla da se oslobodi i da se pomera pa ju je 73 puta ubo nožem i zadao još 15 ubodno-reznih rana po telu i glavi. Većinom u vrat i glavu.

Tata ga je odvezao u policiju

Tužitlaštvo tvrdi da je Kristinu ubio na okrutan način i iz bezobzirne osvete, za šta je po zakonu propisana kazna od najmanje deset godina pa do dugotrajne kazna zatvora.

Nakon ubistva, posle 21.30 sati, David Komšić je nazvao sestričinu.

"Plačnim glasom rekao mi je da dođem do njega iza kafića Capelo na Ferenščici. Primetio sam ga kako stoji na ulici. Plakao je i vrištao. Kad je seo u auto, tresao se i vrištao. Bio je sav krvav", rekao je njen dečko Antonio T.

Odvezao ga je kod svoje kuće i dao Komšiću svoju odeću, a krvavu odeću je bacio u kontejner. Nakon toga David je otišao kući.

"Kad sam došao iza kuće, video sam Davida koji je stajao, plakao, povraćao. Više puta je ponavljao ‘Kristina’ i govorio ‘zovi Hitnu, zovi policiju", rekao je Ivo Komšić, otac optuženoga.

Na njegovo pitanje što se dogodilo David mu je odgovorio: “Nemoj me, tata, pitati”.

Tad mu je rekao da je Kristina ispred zgrade.

U krvi i urinu imao THC: Pušio je marihuanu ili hašiš

Ivo Komšić tad je zamolio ženinu sestru da ode do zgrade u kojoj živi Kristina i pokuša da utvrdi šta se dogodilo i kako je Kristina. Sa svog mobilnog nazvao je policiju u Petrovoj i rekao da pošalju Hitnu i policiju kod Kristinine zgrade jer je, tvrdi, znao da nešto nije dobro. Tokom vožnje do policije, tvrdi Ivo Komšić, David je plakao i vikao, a kad ga je pitao šta se dogodilo, odgovorio mu je: “Ubo sam je, tata, nožem u vrat”.

Kad su došli do policijske stanice, rekao je da dolaze jer je njegov sin ubio Kristinu nožem. U automobilu su našli sivi nož kojim je ubijena devojka. Veštačenjem je utvrđeno da je Komšić u krvi i urinu imao THC, što ukazuje da je konzumirao marihuanu ili hašiš. Pretragom mobilnih telefona koje su koristili utvrđeno je da su komunicirali vezano za njenu trudnoću i njihov međusobni odnos. Kristina u komunikaciji putem aplikacije WhatsApp spominje da ju je David ranije zlostavljao i tukao te da ima 22 ispitivanja u DORH-u. Sutradan jedno drugome izjavljuju ljubav putem poruke. Potom David počinje komunikaciju navodeći kako je čuo da je trudna s drugim i da želi da razgova s njom o tome.

David je navodio kako želi da bude s njom, da mu ona znači više od svih i da ne želi da se njih dvoje svađaju. Na drugom telefonu pronađeno je 275 SMS-ova u kojima se prepiru zbog uvek istih tema i problema u njihovim odnosima.

Prema izjavama njihovih roditelja i prijatelja, u vezi su bili od osmog razreda.

Nakon nekoliko godina idile, a zbog obostrane ljubomore, često su se svađali, prekidali pa se mirili.

"Kristina je krajem sempembra 2016. bila trudna. Otac je bio David Komšić", rekla je njena majka Vesna Krupljan.

"Ona je bila protiv toga da rodi i da se preseli kod njega. Zato su otišle u bolnicu da uradi abortus. Nakon što je ispunila formular, otišla je na pregled i ultrazvuk i tad su joj rekli da je plod umro", rekla je Vesna Krupljan.

David nije konzumirao alkohol, ali je znao povremeno da zapali džoint, tvrde njegovi prijatelji. Sa sobom je nosio nož.

Psihijatrijski se lečio? Veštaci: Žele da mu umanje odgovornost

"Nakon saobraćajne nezgode koju je imao, a u kojoj je stradala jedna osoba, David je nosio manji nož, skakavac i sprej da bi se mogao obraniti od eventualnog napada starijeg sina poginulog jer mu se jednom obratio pretećim riečima", rekao je Ivo Komšić.

Optuženi Komšić i njegovi roditelji prvo su rekli kako on ranije nije imao ozbiljnih psihičkih tegoba zbog kojih bi mu trebala pomoć. Ali naknadno je u dva navrata priložena medicinska dokumentacija koja bi trebalo to da demantuje. Štaviše, iz te dokumentacija proizlazi da se Komšić više godina psihijatrijski lečio kod raznih psihijatara u BiH. I to od 2010, kad su konstntovane navodne psihičke smetnje.

U odnosu na naknadno dostavljenu dokumentaciju, koja bi trebalo da demantuje izjave roditelja da David nije imao psihičkih i(li) psihijatrijskih problema, navodi DORH, prema oceni veštaka, reč o neverodostojnoj dokumentaciji usmerenoj na pokušaj umanjenja kaznene odgovornosti.

Komšića je prvo branio advokat Fran Olujić, koji se povukao iz predmeta, a sad ga brani Veljko Miljević. Sudiće mu na Županijskom sudu u Zagrebu.

(Kurir.rs/24sata.hr)

