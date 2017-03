DEPORTACIJA KAO SMRTNA KAZNA: Hrvaticu posle pola veka šalju u domovinu

Kako piše ABC, 52-godišnja Mirjana Carić nije napustila Australiju otkad se sa roditeljima doselila pre 50 godina. Hrvatski jezik uopšte ne govori niti razume.

Viza joj je poništena zbog presude za dilovanje droge i nekoliko višegodišnjih zatvorskih kazni. Viza joj je poništena nakon što je odslužila poslednju kaznu, a kao rezultat strožih zakona koji su nedavno stupili na snagu u Australiji. Naime, nakon promene Zakona o useljavanju drastično je povećan broj poništenih viza u toj zemlji, a samo u zadnje dve godine deportirano je preko 2000 osoba.

U razgovoru za ABC Carić je kazala da u Hrvatskoj nema nikakvih veza niti poznanika te da je cela porodica u Australiji. Kako tvrdi njena porodica, nema ni hrvatsko državljanstvo.

"Nisam ponosna na svoju prošlost. Moram istaknuti da nikada nisam provaljivala u tuđe kuće i nikada nisam bila osuđivana za nasilje. Ne tražim da me iko žali", rekla je za ABC radio.

"Šalju me u stranu zemlju gde ne poznajem nikoga. Ne znam da čitam ni pišem taj jezik. Šta da radim? Šta ću biti? Prosjak? Poslati me u Hrvatsku znači poslati me u smrt", dodaje.

(Indeks)

