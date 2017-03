(VIDEO) LIDER SDSM KATEGORIČAN: Nećemo dozvoliti da se narod sukobi

Nikola Gruevski bi trebalo da bude spreman da ode u opoziciju na demokratski načinjer iza nas stoje 67 poslanika ili 700.000 glasova, rekao je lider SDSM Zoran Zaev u intervjuu za Al Džaziru.



"Nikome u svetu, čak ni nama ne može da bude prihvatljiv čovek koji je preuzeo vlast i koji je prouzrokovao krizu, koja prisluškuje desetine hiljada građana, zatvara novinare, opozicione aktiviste i druge nedužne ljudi osumnjičene za finansijski kriminal, većina u novijoj istoriji Makedonije je da se nađe rešenje za krizu", rekao je Zaev.



Što se tiče dokumenta koji je Gruevski najavio da će njegova stranka pripremiti kao rešenje za krizu, Zaev je rekao da je sada vreme da dokument bude završen.



"Samo program nove vlade je rešenje. On će se suočiti sa dokumentima i dokaze o zločinima počinjenim u vreme svoje vlade, ali je to posao nezavisnih institucija. Jedino rešenje je da se omogući miran, demokratski transfer vlasti, jer proces kočenja gura Makedoniju u glupi scenario. Pravi put je da nakon 10 godina bude konstruktivna opozicija sa kojom želimo da radimo, ali jedini način samo tako možemo da pokrenemo procese unapred za građane i budućnost naše zemlje Mi ostajemo u institucijama koje treba da formiraju novu vladu i VMRO-DPMNE bi trebalo da ide u opoziciju. Reći da će Makedonija biti uništena, jer će biti na vlasti, to je daleko od zdravog razuma", rekao je Zaev.

Lider SDSM je dodao da glup scenario da dva meseca vlast"visi" u Makedoniji, ali je sukob još i mi neće dozvoliti sukobe naroda protiv naroda.

(Sloboden pečat)

http://chats.viber.com/kurir