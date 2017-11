PLAŠI SE ORLOVA Selektor Hrvatske: Neka nas Srbija mimoiđe u žrebu

Dalić veruje u kvalitet svojih izabranika i smatra da Hrvatska može da ispuni cilj (plasman u osminu finala), bez obzira na protivnike u grupi.



– Nemam baš nikakvih želja. Nama je cilj da prođemo grupu. Da bismo to ostvarili, moramo da dobijemo dve utakmice. To je računica, to je to, pa neka dođe u žrebu ko god hoće. Samo želim da ispunimo cilj. Mi ćemo s bilo kojim protivnikom boriti. Ko god da dođe, pa i svetski prvaci Nemci, mi idemo na pobedu, rekao je Dalić.

Selektor Hrvatske je dodao da bi ipak voleo da njegova ekipa izbegne jednog rivala u grupi.

– Ne bih želeo da u žrebu dobijemo Srbiju. Ne bih hteo da igramo s njima. Srbija je kvalitetna reprezentacija koja ima igrače, koji igraju u jakim evropskim klubovima. Ne samo to, Hrvatska njima predstavlja ogroman motiv. Protiv nas bi imali ogroman naboj. Ne, to zaista ne bih želeo. Neka nas Srbija mimoiđe u žrebu, dodao je Zlatko Dalić.

Podsetimo, žreb grupa za Mundijal 2018. godine na programu je u petak, 1. decembra od 16 časova po srednjeevropskom vremenu u Moskvi.



Kurir sport / Sportske novosti

Foto:

Kurir

Autor: Kurir