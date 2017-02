BLOG UŽIVO, VIDEO: Runi ostaje u Mančester junajtedu

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.



08:10 - Runi ostaje u Mančester junajtedu

Fudbaler Mančester junajteda Vejn Runi rekao je da ostaje na Old Trafordu uprkos interesovanju drugih klubova. "Uprkos interesovanju pojedinih klubova, zbog čega sam veoma zahvalan, želim da stavim tačku na spekulacije i da saopštim da ostajem u Mančester junajtedu. Nadam se da ću imati značajnu ulogu i pomoći klubu u borbi na četiri fronta", naveo je Runi u saopštenju. Britanski mediji su ranije naveli da se agent fudbalera Mančester junajteda nalazi u Kini gde pokušava da obezbedi ugovor najboljem strelcu u istoriji Junajteda. Runiju ugovor s Junajtedom ističe 2019. godine. On je 2004. godine kao 18-godišnjak došao u Mančester junajted, a do sada je odigrao 549 utakmica i postigao rekordnih 250 golova. Osvojio je pet šampionskih titula, Ligu šampiona, svetsko klupsko prvenstvo, četiri Komjuniti Šilda, dva Liga kupa i FA kup.



Autor: Kurir sport,Agencije