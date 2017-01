TERZIĆ POTVRDIO PREGOVORE SA MILIJAŠEM: Može da bude pravi vođa i da svojim iskustvom pomogne Zvezdi

"Razmišljamo o Nenadu Milijašu sa kojim sam obavio razgovor pre nedelju dana. Ima 33 godine, otišao je pre dve godine kao najbolji igrač lige, on je želja (Miodraga) Božovića koji je takodje razgovarao sa Milijašem. Može da bude pravi vodja uz (Aleksandra) Lukovića, i da svojim kvalitetom i iskustvom pomogne Zvezdi. U narednih par dana će se znati ishod ovih razgovora", rekao je Terzić za televiziju Arena sport, a preneo je klupski sajt.



Milijaš je pre dve godine napustio zvezdu i otišao u turski Manisaspor. On je potom otišao u Kinu i sada nastupa za Nei Mongolom s kojim ima ugovor do kraja 2017. godine.

Terzić je, takodje, ponovio da Zvezda trenutno ima ponude za Mihaila Ristića, Srdjana Plavšića, Mičela Donalda i Gelora Kangu, od kojih je najozbiljna za Ristića, ali i da klub ne želi ove zime da proda Donalda i Kangu.



"Imamo konkretnu ponudu za Mihaila Ristića, ali je velika verovatnoća da će do juna ostati da igra za Zvezdu", rekao je Terzić i dodao da postoje ponude i za omladince Uroša Račića i Veljka Nikolića.

"One se kreću od milion do milion i po evra, ali bilo bi greota prodati ih sada", rekao je Terzić.

Direktor crveno-belih je takodje rekao da u slučaju odlaska Marka Petkovića klub mora da angažuje novog igrača na poziciji desnog beka.

"Postojala je opcija da Marko Petković promeni klub, da Zvezda od tog transfera zaradi, ali za sada je sve na 'stend baju'. Videćemo, u zavisnosti od odlazaka, razmišljaćemo i o dolascima", rekao je on.

Iako prelazni rok zvanično još uvek nije počeo, Crvena zvezda je već rešila neka od ključnih pitanja kada su dolasci u pitanju, a pojačanja je pronašla pre svega u Srbiji.

"Mi imamo samo ovu ligu u kojoj igramo, drugu nemamo. Dužnost Crvene zvezde je uvek bila da dovodi najbolje igrače iz Superlige. To smo učinili i u ovom prelaznom roku. (Nemanja) Milić je najbolji igrač Spartaka iz Subotice, (Srdjan) Vujaklija najbolji igrač Borca iz Čačka, (Milan) Pavkov je najbolji igrač Radničkog iz Niša. Registrovali smo Vanju Vučićevića, i doveli (Abrahama) Frimponga, najboljeg igrača Napretka iz Kruševca", kazao je Terzić.

On je ponovio da veruje da će Zvezda na proleće biti jača nego tokom jesenjeg dela sezone.

"Osnovu tima već imamo, eventualno se možda pojačamo još nekim kvalitetnim ofanzivnim strancima, i eventualno jedan brži i hitriji štoper sa srpskim pasošem.

Crveno-beli su ove zime raskinuli saradnju sa Tomasom Fibelom i Davidim Babunskim, a prema Terzićevim rečima klub je zaradio njihovim odlaskom.

"Imali smo limit od šest stranaca, a prisutno u timu bilo ih je sedam ili osam, pa zbog toga neki nisu mogli ni u protokol. Zvezda se oslobodila njihovih plata. Da su igrali više, i njihova tržišna vrednost bi rasla, ali to se ne dešava kada ne igraju. Raskinut je ugovor sa Fibelom, dobio je papire. Sa Babunskim takodje, a Babunski se odrekao kompletnog potraživanja od strane Crvene zvezde", kazao je Terzić.





Krajem prethodne godine, dosta se govorilo i o ostanku trenera Miodraga Božovića na klupi najtrofejnijeg srpskog kluba.

"Miodrag Božović je u jednom momentu osetio umor i poželeo je da se odmori, medjutim, njegov ostanak ne dolazi u pitanje. Verujem da ćemo u junu slaviti titulu, a onda ozbiljno započeti pripreme za kvalifikacije za Ligu šampiona", rekao je direktor Zvezde i dodao da "jaka omladinska škola, stručan rad i infrastruktura", moraju biti kamen temeljac Crvene zvezde.

"Jedno je ono što napravite kao plan, a drugo je svakodnevnica. Zvezda mora da restartuje svoj sistem i organizaciono i finansijski, da napravi dva koraka unazad da bi potom napravila pet unapred. Neka budemo i treći, ali nam je cilj da treće godine budemo šampioni sa zdravim finansijama, da četvre udjemo u Ligu Evrope, pete u Ligu šampiona, ali, za tako nešto nema kompromisa u zvezdaškoj javnosti", dodao je on.

Autor: Agencija BETA