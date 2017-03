ZVEZDA DOČEKUJE BRATSKI KLUB: Rusi dolaze, karte u prodaji

Sve je spremno za prijateljsko odmeravanje snaga fudbalskih klubova Crvene zvezde i moskovskog Spartaka, 25. marta na stadionu "Rajko Mitić".

Navijači dva kluba "Delije" i "Fratrija" najavljuju veliki spektakl, a u Beogradu se tog vikenda očekuje dolazak nekoliko hiljada Rusa. Bez obzira na prijateljski duel, u Crvenoj zvezdi su koncentrisani na meč sa Čukaričkim, u nedelju od 15.00 sati na stadionu na Banovom brdu.

Svi zainteresovani zvezdaši karte za ovu utakmicu moći će da kupe i na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“, i to po ceni od 400 dinara. Blagajne će raditi u petak i subotu (17. i 18. mart) od 11 do 16 časova.



Osim karata za utakmicu protiv Čukaričkog, u navedenim terminima biće moguće kupiti i karte za prijateljsku utakmicu u kojoj će se 25. marta sastati Crvena zvezda i Spartak iz Moskve. Prodaja karata za ovaj meč potom će biti nastavljena u ponedeljak, i svakog dana će blagajne raditi od 11 do 16 časova, osim na dan utakmice kada će raditi do 18 časova.

Podsećamo, cene su sledeće:

Sever - 200 rsd;Istok - 400 rsd;Zapad - 600 rsd;Vip 2 - 3.000 rsd;Vip Galerija - 4.000 rsd;

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Aleksandar Radonić