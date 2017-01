MARKO JARIĆ IZVISIO: Nema dokaza da ga je drug prevario?

BEOGRAD - Krivična prijava koju je bivši košarkaški reprezentativac Marko Jarić podneo Prvom osnovnom tužilaštvu protiv bivšeg prijatelja i poslovnog saradnika V. J., kao i još tri osobe zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica, odbačena je, saznaje nezvanično Kurir.

- Nakon sprovedenih dokaznih radnji, krivična prijava je odbačena jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti - objašnjava sagovornik Kurira.



On navodi da Jarić i firma „Glob metropoliten“, koji su podnosioci prijave, imaju pravo na prigovor na ovu odluku.

- Osim prigovora, Marko Jarić ima mogućnost da pokuša da navodnu štetu, ukoliko i dalje sumnja da postoji, nadoknadi u parničnom postupku - objašnjava naš sagovornik.



Trodnevno saslušanje



Bivši košarkaš, kako je Kurir ekskluzivno pisao, krajem oktobra boravio je u Beogradu kako bi u Prvom osnovnom tužilaštvu dao iskaz protiv partnera koji mu je vodio poslove u Srbiji. On je tada saslušavan čak tri dana zaredom, ali je odbijao da da bilo kakve izjave o prevari, čija je navodno bio žrtva.

- On je tada tvrdio da je prevaren i da je prijatelj s kojim je ušao u zajedničke poslove prokockao njegovo poverenje i praktično pokrao njega i njegovu sestru, dizajnerku Tamaru - podseća sagovornik iz istrage.



On dodaje i da je Jarić tvrdio da je V. J. velike sume novca uzimao za sebe, umesto da ih ulaže u poslove.



Negirao optužbe



- Navodno, bivši partner oštetio ga je za oko 50 miliona dinara. Međutim, sudeći po dokazima, čak i ako da je to tačno, očito je da je i sam Jarić dao veliki doprinos svemu što se dogodilo među njima - dodaje on.



S druge strane, V. J. je na saslušanju tvrdio da ništa od onoga za šta ga Marko Jarić optužuje nije tačno.

- V. J. je na nekoliko saslušanja govorio da ništa nije uzimao za sebe i da je novac trošio, odnosno ulagao isključivo u dogovoru s Jarićem - dodaje naš sagovornik.

Ne odustaje

PODNEO TRI PRIJAVE



Prema nezvaničnim informacijama, Jarić je protiv V. J. podneo čak tri prijave.

- Jarić je tvrdio da je, koristeći njegovo ovlašćenje, uzimao sve što je mogao. Očigledno je da su bili zajedno u više poslova i da je ta saradnja prekinuta zbog sukoba između njih - navodi on i dodaje da su, osim poslova oko izdavanja lokala, navodno zajedno zidali i stambeni kompleks u Beogradu.

