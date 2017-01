KURIR TV Marina Maljković potvrdila pisanje Kurira: Povlačim se, emotivno i fizički sam ispražnjena!

Razloge za povlačenje Maljkovićeva je saopštila na vanrednoj konferenciji za medije u Kući košarke, koju je Kurir TV ekskluzivno prenosio uživo.

"Odluku sam prvo saopštila predsedniku KSS Predragu Daniloviću. Nismo hteli da pišemo saopštenja, već samo odlučila da se javno obratim. Nakon mnogo neprospavanih noći i mnogo razmišljanja, donela sam tešku odluku da ne budem više selektorka reprezentacija srbije. Jedini i osnovni razlog je neko i normalno emotivno i fizičko pražnjenje potpuno. Ne volim reč umor, jer je ne dozvoljavam ni svojim košarkašicama. Potreban je odmor", rekla je Marina Maljković u Beogradu.



"Zahvalila bih se čelnim ljudima KSS-a, mom stručnom štabu, ali i svima koji su pomogli da dostignemo ovo gde je sada reprezentacija. I naravno, moja zahvalnost ide svima onima koje su najzaslužnije za sve - to su igračice. I to ne samo onih 12 koje su u ekipi, već mislim na sve koje su prošle kroz reprezentaciju. Žao mi je što neću sarađivati sa Danilovićem, ostaje žal zbog toga jer sam sigurna da bismo sjajno sarađivali. On i KSS u meni imaju najvernijeg prijatelja i nekog ko je 24 sata spreman da pomogne. Ovo nije moj odlazak iz ženske košarke u Srbiji", dodala je sada je već bivša selektorka.

Marina Maljković je reprezetaciju preuzela u avgutu 2011. godine. Sa nacionalnim timom osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2015, kao i bronaznu medalju na Olimpijskim igrama 2016.

Danilović je kazao da potpuno razume razloge Marine Maljković.

"Ovo sigurno nije lepa vest. Marina i ja smo seli pre neki dan i ona mi je objasnila neke stvari. Ja to u potpunosti razumem. Hvala joj na lepim rečima. Ona zna šta o njoj mislim kao o čoveku na prvom mestu, pa onda i kao velikom stručnjaku. Hvala joj u ime saveza. Nema tu neke velike priče. Žao mi je što nećemo saradjivati, ali takav je profesionalni život, sve to ide u rok službe", rekao je Danilović.

Marina Maljković je sa Srbijom 2015. godine osvojila zlato na EP, a na OI u Rio de Žaneiru naše košarkašice su ostvarile istorijski uspeh pošto su stigle do bronze.

Autor: Kurir sport