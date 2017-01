ŽELJKO OBRADOVIĆ O IZJAVI - JA SAM VELIKI SRBIN Uzmem nekad pasoš da vidim da li sam ja i dalje naš!

"Za mene je to završeno isto veče. Javili su se Neša Ilić i Nebojča Čović. Veče posle toga bio sam u kafani do kasnih sati sa trenerom Dejanom Radonjićem. Tu je kraj i završena priča", rekao je Obradović za Nedeljnik i nastavio:



"Meni smeta što u srpskom društvu postoje ozbiljne podele. Jedna od tih je i ona na Partizan i Zvezdu. Da ponovim, bio sam prisutan i kada su neki navijači Partizana vređali neke ljude. Uvek sam uticao da, ako moji navijači nekoga vređaju, probam da to stopiram. Imam velike prijatelje među navijačima Zvezde i dobio sam mnoge poruke u kojima mi se izvinjavaju. Radio sam u Panatinaikosu koji ima veliko rivalstvo sa Olimpijakosom. I mnogo, mnogo navijača Olimpijakosa mi je prilazilo u želji da se slika sa mnom. Zato što su prepoznali ovo o čemu pričam i da nikada nisam rekao ružnu reč o njima".



Obradović je demantovao da je zvezdaš, a rekao je i da nije čovek koji bi mogao da savetuje Novaka Đokovića.



"Đoković je sve prošao i toliko se ponaša normalno da to nije normalno. On je primer. Obožavam ga. Poklonio mi je i reket, koji sam prosledio mom sinu Đorđu. Ne treba njemu savet i on zna najbolje šta je za njega. Siguran sam da će nastaviti pravim putem", naveo je on.



Obradović je rekao da nema nameru da dokazuje da je Srbin.



"To isticanje patriotizma me toliko nervira i kod nas je postalo šablon i katastrofa. Meni je najbitnije da li si čovek. Šta sam hteo da kažem kada sam izjavio: "Ja sam veliki Srbin"? U godinama u kojima sam osvajao sa reprezentacijom zlata i srebra bilo je "naš trener Željko Obradović" a tada sam bio trener Reala, Huventuda, Benetona. A 2005. kad se desilo ono na EP u Beogradu, nema više prefiksa "naš" nego samo "trener Željko Obradović". Uzmem nekad pasoš da vidim da li sam ja i dalje naš ili šta sam. Da vidim da li sam i dalje Srbin", rekao je trener Fenebahčea.



Željko Obradović se osvrnuo i na devedesete kada je Srbija pod embargom.



"Kod nas je u Srbiji bila propaganda 1999, ali je bila i u zapadnim zemljama. Jedan veliki italijanski novinar otišao je u Beograd, na Brankov most, i napravio reportažu posle koje je moj pomoćni trener došao kod mene i rekao: 'Izvini, sad shvatam šta se dešava'", rekao je Obradović.



On se objasnio i na neuspeh nacionalnog tima na EP u Srbiji 2005.



"Najodgovorniji sam ja jer sam do kraja živeo u zabludi da činjenica što igramo kod nas ne može da dovede do toga da neki igrači pokazuju toliku netrpeljivost jedni prema drugima. Ja sam u pripremnom periodu neke igrače stavio zajedno u sobu, s kapitenom i igračima za koje se sumnjalo da mogu da budu u nekom smislu problematični obavio sam razgovor", opisao je Obradović i ponovio da ne želi da bude selektor Srbije.



(Nedeljnik)

