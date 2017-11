CRVENO-BELE BOJE U SRCU Krajinović: Hteo sam da gledam Zvezdu u Londonu, ali...

"Imao sam karte za meč Arsenala i Crvene zvezde, planirao sam sa prijateljima da idem u Londonu. To sam i saopštio treneru Popoviću, a odgovorio mi je da idemo na Masters u Pariz, na šta sam dodao "Dobro, to je u četvrtak, ne vidim sebe dalje od prvog kola", a on mi je ponovo replicirao da je neozbiljno da tako razmišljam. Onda sam mu preneo da u subotu (dan kada je slavio u polufinalu prim. aut) organizujem proslavu sa društvom u Somboru zbog mesta u Top100 na kraju godine, opet me je prekinuo i rekao da je u subotu polufinale. Odgovorio sam da ne vidim sebe u polufinalu i da ne verujem da ću dotle stići", rekao je Krajinović na konferenciji za medije u TC "Djukić" na Bežanijskoj kosi.



Krajinović je senzacionalno stigao do finala Mastersa u Parizu, gde je u borbi za trofej izgubio od Amerikanca Džeka Soka 5:7, 6:4, 6:1, ali je napravio veliki skok na ATP listi i godinu završio kao 33. teniser sveta.

