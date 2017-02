PAPARACO: Švajni posle gola za junajted izveo Anu u šetnju

Švajnštajgeri uvek izgledaju zadovoljno, čak i kada Ana insistira na šetnji, pa je Bastijan prinuđen da popije „jednu na brzaka“ iz obližnjeg lokala u kom se može naručiti kafa za nošenje.



Bastijanovu i Aninu sreću ne može da pokvari ni činjenica da su pod stalnom prismotrom paparaca, koji love svaki njihov korak na ulici, što je i juče bio slučaj.Nakon što je primećen, foto-reporter je čestitao srpskom zetu na prvom postignutom golu na Old Trafordu protiv Vigana u FA kupu, ali ga je Švajni odmah ispravio.- Ne, to je bio moj drugi gol. Prvi sam postigao na Old Trafordu za Bajern - rekao je uz osmeh Švajnštajger.Baš taj meč iz 2014. zanimljiv je još zbog dva detalja: Švajnštajger je anulirao prednost domaćih u 61. minutu, svega tri minuta posle vođstva golom kapitena „crvenih đavola“ Nemanje Vidića, i morao je ranije da napusti teren zbog drugog žutog kartona u 90. minutu.

Inače, Bastijan Švajnštajger bio je među boljim igračima na terenu tokom meča Mančester junajted - Vigan, a gol je posvetio upravo Ani. Švajni je posle pogotka na sred terena rukom simulirajući udarce reketom, baš onako kako je to Ivanovićeva radila u najboljim danima.

Autor: Foto: Profimedia