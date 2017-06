OPLJAČKANA JELENA KARLEUŠA: Lopovi joj ušli u kuću i pokupili tašne i cipele!

Pljačkaši su upali u pevačicin penthaus u Lisičijem potoku, a pošto nisu našli satove, nakit i novac, opelješili su njen garderober.



Folk diva Jelena Karleuša ponovo se našla na meti lopova. Ovoga puta, pevačici su iz penthausa u Lisičijem potoku odneli omiljene modne detalje - cipele i tašne.



- To je bilo pre oko godinu dana. Grupa mladića tipovala je pevačicu jer su bili sigurni da u luksuznom domu drži skupceni nakit, satove i novac. Bili su tačno upućeni u koje vreme napušta kuću, kad joj se deca vraćaju iz škole, a kad je na putu u inostranstvu. Znali su i tačan raspored kamera, ali i da kuća ima video-nadzor - priča naš dobro obavešten izvor.



On kaže da se pevačica šlogirala kad je videla haos u garderoberu.

- Upali su kad je Jelena s decom otputovala u Tursku kod muža, ali nisu našli ništa od onoga što su tražili. Zato su odlučili da pokupe pevačicine skupocene cipele i tašne. Kad se vratila iz Istanbula, zatekla je haos, ali slučaj nije želela da prijavi policiji, već je promenila sigurnosni sistem u domu - tvrdi naš sagovornik.



Međutim, Karleušin PR Zoran Birtašević kaže da se to nije desilo.

- Ma to su gluposti. Šta, to su kao neki fešn lopovi, je li? Jelena bi sigurno prijavila policiji da se tako nešto desilo - tvrdi on.

MAZNULI JOJ I AUTO!

Pevačica Jelena Karleuša i njen suprug, fudbaler Duško Tošić, opljačkani su i 2012. dok je on igrao utakmicu protiv Borca. Lopovi su ispred njihove kuće na Bežanijskoj kosi ukrali automobil „audi A6“ kalifornijskih tablica. Interesantno je to što bračni par Karleuša-Tošić ni taj slučaj nije prijavio policiji jer su, navodno, tada čekali da se lopovi jave i zatraže otkup. Dušku su dve godine pre toga ukrali BMW X5.

foto: Kurir