3 NAJVEĆE ESTRADNE SVAĐE: Pljuštale su uvrede, ali i batine!

Estradna neprijateljstva i sukobi oduvek su privlačili veliku pažnju medija i publike. Posebno ona u kojima učestvuju velika imena naše javne scene. Pojedine svađe trajale su nekoliko minuta, a neke traju godinama, ali su sve ostavile veliki pečat u istorijatu domaće estrade.

Slavica Ćukteraš i Tanja Savić počele su karijeru zajedno kao finalistkinje prve sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" 2004. godin. Na poletku karijere Tanja i Slavica živele su zajedno, putovale zajedno i nastupale širom Srbije i Evrope i u tom periodu bile najbolje drugarice.

Ipak, svađa je nastala onda kada je Savićeva navodno saznala da je Slavica bacila oko na njenog tadašnjeg dečka i da mu je čak jednom prilikom pokazivala gole grudi. Od tada njih dve prekidaju svaki kontakt.

Slavica i Tanja pomirile su se 2013. godine kada se Savićeva vratila nakon tri godine iz Australije u Srbiju. Njih dve su danas u super odnosima, a Tanja jepresrećna što se nedavno i Slavica ostvarila u ulozi majke.

foto: Dragan Kadić

Folk zvezda Zorica Brunclik i pevač Miloš Bojanić zaratili su još tokom učešća u "Farmi 2" 2010. godine. Njihovi sukobi eskalirlai su u sudsko gonjenje. Bojanić je Zoricu tužio, jer je za njega navodno rekla "da je pedofil, lažov i "trula prostata", a pored toga je i pljunula u lice. Pevač je koleginicu dobio na sudu, a kada su se sreli pred sudijom Brunclikova je tvrdila da se uvreda ne seća i da je sigurno bila isprovocirana da tako nešto kaže, pisali su domaći mediji pre nekoliko godina. Takođe, Zorica je pred sudijom čak i zaplakala.

"Jeste, istina je, ali molim vas da o tome više ne pričamo. Mislim da je sve to što se dešava najobičnija glupost. Rijaliti je završen, Zorica i Kemiš to znaju. Sve što se desilo treba baciti u kantu i staviti tačku na to. Život ide dalje, sad sam preokupiran nastupima i promovisanjem nove pesme", rekao je tada Bojanić.

foto: Kurir

Folk pevačica Mina Kostić dugo niz godina bila u vanbračnoj zajednici sa biznismenom Tiosavom Sretenovićem Tikom. Nakon što su stavili tačku na njihov ljubavni odnos oni je uplovio u romansu sa njenom koleginicom Indirom Aradinović, poznatijom kao Indi.

Netrpeljivost između ove dve pevaćice zbog zajedničkog momka kulminirala je 2008. godine na "Grandovom" festivalu. Mina i Indi su se u bekstejdžu prvo posvađale, a onda su krenule da se tuku. Mina je nekoliko godina kasnije progovorila o ovom incidentu na jednom događaju. Neko je spomenuo tu tuču, a Mina je dobacila: "Da li si video kako sam razbila tu ku*vetinu?"

foto: Kurir

(Kurir.rs/Puls)