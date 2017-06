NIJE BILA NA ŽURKI: Dok je Ceca slavila rođendan, Ana Cakić pravila ispraćaj na splavu! Seli se iz Srbije!

Ana Cakić bila je sinoć na nastupu Marije Šerifović u Beogradu, iako su je mnogi očekivali na proslavi 44. rođendana folk zvezde Svetlane Ražnatović.

Ana je objasnila da ona i Veljko (ponovo) više nisu zajedno.

- Ja sam se s njom čula sinoć, poželela sve najlepše, ali večeras je moj ispraćaj, pošto idem za dva dana u Bejrut, tako da sam večeras tu. Veljko i ja smo opet prijatelji, ja putujem za dva dana, i on me podržava u tome. Ne želi da me sputava. Ja zaista moram da se bavim modelingom. Mi smo dobri prijatelji i to je to - rekla je Ana.

Na pitanje da li će se videti, Ana je odgovorila.

- Ako dođe, zna gde sam.

