SKANDALOZNI INTERVJU: Lepi Mića brutalno o Zoranu Marjanoviću, Staniji, Aci Lukasu, Ceci!

Lepi Mića uveliko se sprema za okršaje koji ga očekuju sa drugim takmičarima u rijalitiju Zdruga.

"Nadam se da neće ući Stanija Dobrojević jer je ona totalni promašaj u svakom smislu. Ona je greška. Ne zna ni da peva, a najbolje joj stoji pokazivanje guzova. Stanija zvana guzičica neka ih pokazuje ceo život, ali nek ne ulazi u rijaliti i nek ne peva", kaže Mića.

Kako ćeš se ponašati prema Zoranu Marjanoviću, koji ti je radio novu pesmu?

- On je veoma čudan mladić, isprepadan, u nekoj paranoji, na momente se gubi, a to sve zbog pritiska medija. Ne mogu da poverujem u priče da je on ubio Jelenu Marjanović i ne bojim ga se. Bili smo mnogo puta zajedno u studiju i nikada nismo pričali o tome kako je Jeca ubijena. Jeste, uradio mi je pesmu, odličan je muzičar, kompozitor i aranžer, i ja sam inicirao njegov ulazak u Zadrugu. Pokušao sam da mu objasnim šta je rijaliti, on želi da uđe i da viđa ćerku! Pa svi učesnici imaju neke zahteve, ali veruj mi, proklinjaće sve živo što su ušli jer niko nije svestan šta znači rijaliti.

foto: Damir Dervišagić

- Ja sam se svađao sa njim oko tih njegovih uslova i ponašaću se prema njemu onako kako zasluži. Ja i on smo se mnogo svađali dok je išao na razgovore sa produkcijom. Rekao sam mu: Zorane, nemoj da budeš pi*kica već uđi u rijaliti i ako imaš neki problem sa nekim rijaliti igračem, reši ga tamo pred kamerama umesto da ćutiš. Ako hoće neku vezu u rijalitiju ili nešto više, šta se to mene tiče. Nek je*e koju hoće, ja podržavam sve, ja sa njim sarađujem u muzici i tu je odličan, a šta će raditi pred kamerama, njegova je stvar. Neka pokaže ko je i šta je jer se ništa ne može sakriti na ovom svetu. Pustite policiju da reši slučaj ubistva i pustite čoveka da radi svoj posao, i ako je kriv, odgovaraće pred Bogom. Ništa se ne može sakriti, rekao je Mića za Svet.

Nastupao si sa Jelenom, pa znaš da li su se ona i Zoran svađali?

- Da, Jeca i ja smo zajedno nastupali. Ona je bila izuzetno pristojna i kulturna žena, nikog nije izazivala niti je davala povoda. Jednom se desilo da je na nastupu neki gost tražio da od nje da se malo više razgoliti, a ona mu je rekla: Gospodine, nisam došla ovde da biste vi mene gledali već da biste me slušali. Imala je jak karakter, ali tada to niko nije cenio. O njoj se nije pisalo u novinama, a sada su je pune naslovne strane. Ja sam pričao sa gazdama i govorio im da je angažuju jer odlično peva. Ona i Zoran su se odlično slagali. Brinuo se o njoj i o njenoj karijeri, a šta se desilo i kako se ubistvo desilo, ja zaista ne znam jer sam tada bio na Farmi.

Šta znaš o aferi Ace Lukasa i Ane Sević?

- Postade Aca Lukas najveći je*ač na estradi, sve pi*ke padaju na njega. Šta imam tu da komentarišem, Ana Sević je dno dna! Šalje poruke oženjenom čoveku i tako stiče popularnost. Od Lukasa prave plejboja, a on ne zna gde udara od problema. Sa ženama se ne sme igrati, one su kao vukovi. Drage kolege, ako mislite da je*ete sa strane, morate da znate i da će vaše žene biti je*ane. To je sve tačno i u ovoj kombinaciji Lukas, Darko Lazić, Sonja i Ana.

foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić

Da li je Lepa Lukić kraljica narodne muzike?

- Šta ona ima? Koje pesme? Koje hitove? Zorane, Čaj za dvoje, Od izvora dva putića… To je to… A Ceca ima 300 hitova iza sebe i osvojen svet. Ceca je za Lepu kraljica kao što je Lukas kralj za Šabana. Ne možeš biti kralj ili kraljica narodne muzike ako nemaš koncerte iza sebe kakve imaju Ceca i Lukas. I tu je kraj”.

Kurir.rs/svet