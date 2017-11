(VIDEO) ONA IMA PREKO 100 KG I DOBILA JE SVIH 7 GLASOVA: Kada ju je Jelena Karleuša videla, usledio je komentar koji nikada nikome nije rekla! ŠOK!

Krstinja je na scenu izašla toliko samouverena i sa širokim osmehom, sigurna u svoj glas, što je dokazala kada je zapevala. Krstinja je otpevala pesme "Poželi sreću drugima" i "Daire", i osvojila je svih 7 glasova. Međutim, čim su se svi zidovi spustili krenulo je Saša Popović je krenuo da je kritikuje.

"Je li, Krstinja, ti si bila na audiciji u Novom Sadu... Šta si mi obećala?" pitao je Saša.

foto: Printscreen

"Da ću da smršam", odgovorila mu je Krstinja.

"I?!" pitao je Popović.

"I dalje sam na dijeti... ", rekla ona kroz smeh i do suza dovela i publiku i žiri.

"Jesam rekao da ću da donesem vagu da te meram?!" nastavio je Popović, a onda se u priču uključila Jelena.

foto: Printscreen

"Čekaj, Saša. Čekaj sada ti! Grisino jedna... Ti koji si gladan i besan", odbrusila je Karleuša Saši i šokirala sve u studiju.

"Rekao sam Krstinji na audiciji u Novom Sadu: "Krstinja, dobro si pevala, molim te povedi računa o kilaži. Ne zbog toga da te mi hvalimo ili ne hvalimo, nego zbog tvog zdravlja." Jesam li ti tako rekao?" pitao je Popović.

foto: Printscreen

"E.... Ti voliš samo miniće ovde, da pucaju ribe! Slušaj me... Krstinja, slušaj! Ja prva kritikujem kad su ribe buckaste, ali ti si najseksi debela kandidatkinja ikada koja je stajala ovde! Tebi to stoji! Ti si fora!", rekla je Jelena i ostavila sve u čudu. Karleuša do sada nikada ovo nijednoj devojci koja se sa velikim viškom kilograma pojavila na sceni nije rekla.

foto: Printscreen

"Znaš zašto ti to kaže Jelena?! Zato što ima preko 80 kila, a trebalo bi da ima oko 68 kila!" odbrusio joj je Popović.

Krstinjin nastup možete videti na 1:40:00:

(Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT)

Kurir

Autor: Kurir