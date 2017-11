SKANDAL: Slađa Delibašić u vrtiću zaposlila stripera!

Slađa Delibašić angažovala je stripera Gorana Jovanova da kao klovn zabavlja decu u njenom vrtiću, otkriva Kurir. Reč je o muškarcu koji je pod maskom u rijalitiju „Zadruga“ izvodio seksi ples na devojačkoj večeri Divne DNK i koji je svojevremeno često nastupao u jednom poznatom beogradskom noćnom klubu.

Goran je i na jednoj televiziji imitirao javne ličnosti pod pseudonimom Mister Miks, tako da je s mnogima od njih postao blizak. Iako mu je poslednjih godina striptiz primarno zanimanje, po kome je i najpoznatiji, Jovanov učestvuje i u dečjoj predstavi, gde glumi klovna. Zato ga je Delibašićeva angažovala u svom vrtiću u Beogradu.

Stari prijatelji



Pevačica tvrdi da nije imala pojma čime se Goran bavi i da ga je pozvala samo jednom da gostuje kod nje.

- Gorana smo upoznali i videli na nekoliko dečjih rođendana kod veoma ozbiljnih i divnih porodica. Saznali smo da je baletan Narodnog pozorišta i ozbiljan porodični čovek, a pre svega njegova predstava za decu bila je savršena, tako da smo ga angažovali za predstavu pred otvaranje vrtića - rekla je Slađa za Kurir.



Međutim, Jovanov nam je otkrio da Slađu poznaje još od 1994. godine i da su sarađivali u koreografiji za jednu pesmu dok je ona bila u grupi Đogani fantastiko.

Nije hteo da se skine



- Prijatelj sam sa Slađom duže od dve decenije, a 1998. s njom sam radio koreografiju za pesmu „Vrela noć“, s kojom je nastupala na Sunčanim skalama. Tačno je da me je angažovala za svoj vrtić, to je bilo u junu. Izvodili smo dečju baletsku predstavu, bilo je zaista lepo. Što se tiče mog bavljenja striptizom, u tom poslu sam pionir. Prvi sam još 1996. godine počeo da izvodim muški striptiz u „Kabareu Rouz“, sad se čak bavim i obučavanjem muškaraca za taj posao - pohvalio nam se Goran, koji se iznenadio kad smo ga pitali za učešće u rijalitiju „Zadruga“.

- Otkud vi znate da sam to ja? Maskirao sam se da me niko ne prepozna, svaka vam čast. Niko od mlađih muškaraca koji igraju sa mnom nije hteo da ide na to devojačko veče u „Zadrugu“, pa sam onda ja otišao da ih ispoštujem. Ipak, nisam hteo da se skidam - rekao je striper.



Svestran

RADIO I KAO BALETAN U NARODNOM POZORIŠTU



Do pre nekoliko godina Jovanov je radio kao baletski igrač u Narodnom pozorištu, a sada je u penziji.

- Tačno je da sam radio u pozorištu. Uporedo sam nastupao kao striper i radio baletske predstave, to je sve normalno. Ja sam kao baletan radio i u Hrvatskom narodnom kazalištu, a nastupao sam i u Austriji - pohvalio nam se Goran.



Đole Đogani zabrinut

UNIŠTIĆETE NAM POSAO!



Nakon što smo pozvali Slađu za komentar, javio nam se i njen bivši muž Đole Đogani.

- Čoveka smo pozvali da odigra dečju predstavu, u kojoj je on obučen kao klovn, a to čime se on inače bavi, niti smo znali niti mislim da je važno. Za svakog možete iskopati bilo šta ružno, ali nije to ono što meni smeta. Poenta je što u vrtiću rade moje ćerke, a vrlo lako se može desiti da zbog ovog teksta ostanu bez posla - rekao nam je denser.

