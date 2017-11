LUNA GAZI PREKO LEŠEVA, NIŠTA JOJ NIJE SVETO: Teodorina mama poludela zbog izdaje, pa oplela po Đoganijevoj!

Naime, Gordana Džehverović je otkrila šta misli o Luni i njenom ponašanju, ali i o mogućnosti da je njena ćerka imala odnose sa svojim dečkom u rijalitju, što joj je bila strogo zabranila.

"Ja dve nedelje od ulaska u rijaliti nisam verovala Luni, ona gazi preko leševa da bi stigla do svog cilja. Što se tiče Slobe, on je izdao svoju ženu, šta njemu znači Teodora. Sinoć je Luna izjavom da nema razloga da se izvini Kiji, sve rekla o sebi, kao i da je njoj to sve vrh vrhova. Nema nikakve moralne vrednosti, ništa joj nije ni sveto ni vredno", ljutito počinje Teodorina mama Gordana i dodaje:

"Ništa mi to nije čudno, uopšte nisam razočarana, ljudi su takvi kakvi su. Razočarana sam jedino time što sam imala malo lepše mišljenje o Luni. Ona je pokazala ko je. Svi su znali šta su imali Sloba i Luna od samog početka, ali je Teodora ćutala i branila. Sinoć je pokazala da Kiji nije htela da priđe. Mislim da je Teodora shvatila ko joj nije prijatelj. Razočarala me i Anabela u onom trenutku", iskrena je Gordana koja je prilikom prvog telefonskog poziva svojoj ćerki u "Zadruzi" čvrsto zabranila bilo kakvu intimu sa Anđelom.

Sada je odlučila da bude blaža i promeni svoj stav:

"To niko nije video, to oni pretpostavljaju i misle svi da su oni nešto imali. Ona (Zorana) je čula, nije videla. Ali i da su to uradili mi nemamo ništa protiv, mislim da se moja Teodora stvarno zaljubila i Anđelo se definitvno zaljubio. Tolika strast i energija vlada između njih, to čovek može samo da poželi. Ne bih volela ja to lično da gledam, ali ako su uspeli to tako da urade da niko ne vidi, onda im svaka čast", rekla je Gordana.

Kako ih je Teodorin i Anđelov odnos u poslednje vreme ubedio da se oni zaista vole, i mama Gordana i brat Sava sada ovoj rijaliti vezi daju "zeleno svetlo":

"Ja se tamo zahvaljujem svakoj osobi koja je prišla Teodori, pogotovo u tim trenucima da pruži podršku. Najbitiniji je odnos Anđela i Teodore, ne trebaju im te ljubomorne scene, svađe. Očigledno su potrebni jedno drugom i trebalo bi da se čuvaju do kraja, a šta će biti kasnije to će realni svet pokazati", dodao je njen brat Sava.

