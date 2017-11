(FOTO) SVI SU BRUJALI O SVAĐI VODITELJKE I TENISERA: Ovako je Nina Radulović zapušila usta hejterima!

Iako su mediji brujali o neslaganju svima poznatog para, oni su dokazali da to nije istina.

Trzavice u vezi sa Filipom Krajinovićem, Nina Radulović je demantovala fotografijom na Instagramu.

Voditeljka je na ovaj način zapušila usta svim hejterima i ostavila negativne priče iza leđa.

"Kiss my ace" (prim. prev. Poljubi moj servis). Ova fraza isuviše podseća na englesku, češće korišćenu "Kiss my ass" ( Poljubi me u du.e).

A post shared by Nina Radulovic (@nina_radulovic_official) on Nov 21, 2017 at 3:12pm PST

Dok su jedni pohvalili zanimljiv potez ove voditeljke, bilo je i onih koji misle da je ovim htela da poruči svima da je u njenom odnosu sa Filipom sve u redu i da mogu samo da je gledaju i zavide.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

SLAVILI FILIPOV USPEH U PARIZU DO ZORE: Nina se dohvatila mikrofona, a evo šta je zapevala mlađem dečku Filipu!

Kurir

Autor: Kurir