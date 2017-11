LUNA MU ODMAH NAŠLA ZAMENU: Dok Sloba spava sa Kijom, evo s kim će se grliti blogerka

Lepi Mića je odlučio da pomrsi konce Luni i Slobi pa ih je razdvojio, pa će Sloba tako spavati sa svojom još zakonitom suprugom. Mlada blogerka je, iako se videlo da joj nije svejedno, rekla da će Slobi naći zamenu.

"Kada budu provodili toliko vremena sami u sobi, imaće vremena da pričaju opušteno o stvarima o kojima nisu mogli preda mnom i pred drugim Zadrugarima", rekla je Luna.

foto: Printscreen

"Osim toga, ja sam promenila mišljenje o Kiji kada sam je upoznala, a imala sam veoma loše predrasude o njoj ranije. Uostalom, ona je u vezi, a u Slobu imam poverenje, tako da sumnje sa te strane nema da će se među njima rasplamsati stare strasti", istakla je Đoganijeva.

"Smeta mi samo što ja neću spavati sa Slobom, jer sam navikla da me on zagrli da zaspim, ali to će umesto njega od sada raditi Milan", rekla je mlada blogerka.

foto: Printskrin

(Kurir.rs/Foto Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir