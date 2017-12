KARAĐORĐU U KALUĐERICI OPET DIGLI AUTO U VAZDUH: Aleksandra je ugrožena, ovo je napad na nju!

Subotiću su zapaljena kola ispred kuće u kojoj je on bio s unukom Magdalenom. Otac učesnice „Parova“ za to okrivljuje Čabarkapinog druga

Karađorđu Subotiću je juče u ranim jutarnjim satima ispred porodične kuće zapaljen automobil marke „mercedes“, koji je u potpunosti izgoreo pre nego što su došle policijske i vatrogasne ekipe.



Ovakve kriminalne radnje postale se svakodnevica u Kaluđerici, gde živi otac učesnice „Parova“ Aleksandre Subotić.



Zapalili mu i farmu



U poslednje dve godine Subotiću su čak tri puta zapaljeni automobili, pre pet meseci podmetnut je požar u njegovoj štali, a pretnje dobija javno, preko društvenih mreža. Karađorđe i sada tvrdi da zna ko stoji iza napada i ne plaši se da izgovori imena tih ljudi.

- Da nije tužno, bilo bi smešno. Ovaj put su se sami razotkrili. Ista je situacija kao prošli put, kada su iz CZ naručili paljenje farme, samo je ovaj put akter čovek koji je s Aleksandrom Čabarkapom odgovarao za više krivičnih dela. To je osoba koja se sa mnom dopisivala preko Fejsbuka i pretila mojoj ćerki Aleksandri. On se potresao zbog moje reakcije da zaštitim ćerku, zato što sam prozreo njegovu nameru u kompletnoj igri u „Parovima“, nije mogao da izdrži moju prozivku da on nije sin svog oca, da treba da radi DNK analizu. Njegov navodni otac ga zove pogrdnim imenom žaba krastača, a ova druga nakaza iz Centralnog zatvora (Čabarkapa, prim. aut.) poručuje mi da će ponovo da mi zapali štalu. Jedva čekam to i mnogo se radujem njihovoj radnji - rekao je Karađorđe za Kurir.



Kako tvrdi Subotić, nadležni organi ne mogu mnogo toga da urade kad je reč o razotkrivanju nekoliko slučajeva paljenja njegovih automobila i objekata.

Bez straha



- Policija radi svoj posao, ali kao što vidim, veoma su mlaki. Neću da kažem da ću preuzeti stvar u svoje ruke, to će život uraditi. Meni je prvenstvo da zaštitim ćerku, koja je ugroženija od mene. Ovo i nije neka šteta, auto vredi tri ili četiri hiljade evra. Ne strahujem za svoj život, ne plašim se takvih žaba krastača. Slobodno neka dođu i zapale mi kuću, napraviću lepšu i bolju - tvrdi Karađorđe.



Magdalena svedok napada UNUKA MI SE POTRESLA!

Aleksandrina trogodišnja ćerka Magdalena bila je svedok paljenja. Subotić, koji je privremeni staratelj deteta, kaže da se ono veoma uplašilo. - Moja unuka je bila u kući kada je zapaljen auto, mnogo se potresla. Dete je tražilo po novinama sliku da mi pokaže čoveka koji je zapalio auto, ona zna ko je u pitanju. Magdalena zna ko je Kvazimodo, zna ko je baba Ljubomorka (Ljuba Pantović), svi oni žele da destabilizuju Aleksandru uz pomoć crnogorskog đetića Marka Perovića, koji je dobio informacije od spodoba i ušao u „Parove“ da bi uklonio Aleksandru. Ona im je najveće pretnja - ubeđen je Subotić.

