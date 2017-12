KEBA SE ŠLEPA UZ SNAJKU: Dragan se privalio! Nastupaju zajedno za Novu godinu, evo gde!

Dragan Kojić Keba je više puta isticao da je njegova snajka Severina pravi dar od Boga, a da to hvalisanje nije slučajno dokazuje i njihov zajedniki nastup za Novu godinu.

Naime, srpska snajka i njen svekar će u novogodišnjoj noći nastupiti u jednom hotelu u Bečićima, u kojem Keba nikada nije nastupao, iako ima karijeru dužu od četiri decenije.

Keba otkriva da ga činjenica što će za Novu godinu nastupati sa svojom snajkom dodatno motiviše i da će se potruditi da opravda poverenje koje mu je ukazano.

"Vrlo mi je drago što nastupam sa Severinom za Novu godinu, a iskren da budem, to me posebno motiviše. Spremili smo razna iznenađenja, a pola sata ćemo pevati i u duetu. Biće to bogat muzički program, jer će Seve pevati lepe pop pesme, a ja ću ubaciti svoje folk note. Siguran sam da ćemo napraviti muzički spoj za sva vremena", sa osmehom kaže Keba, koji ne krije da će sa snajkom popiti prvu kafu u narednoj godini.

foto: Damir Dervišagić

"Sa Severinom ću sigurno popiti prvu kafu u Novoj godini i već znam da ćemo se odlično provesti. Mojoj dragoj snajki ću u narednoj godini poželeti nešto od srca, ali pošto sam ja čovek trenutka, još nisam siguran šta će to biti", uverava folker, koji se nada da će naredne godine održati i veliki koncert u glavnom gradu.

"Svake godine odlažem solistički koncert u Beogradu i smatram da ću ga u novoj godini konačno održati", samouvereno je zaključio Keba.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, da je Kebi bukvalno svanulo otkada je u njegovu porodicu ušla popularna pevačica, otkriva izvor blizak pevaču, koji je želeo da ostane anoniman.

"Keba je odmah znao da će imati koristi od venčanja svog sina i Severine. On je bio svestan da mu karijera stagnira, a njegovi nastupi su se svodili na tezge po lozničkom kraju i Bugarskoj, gde je živeo od stare slave. Ovaj angažman je dobio isključivo zbog Severine, jer se diskretno snajki nabacio za tezgu", uverava dobro upućeni izvor i dodaje:

"Severina je i te kako zanimljiva publici, kako zbog privatnog života, tako i zbog njenih pesama, pa je Keba suptilno ponudio snajki da podeli binu sa njom. S obzirom na to da je ona sada glavna zvezda u kući Kojića, nije mogla da ga odbije, te je organizatorima predložila da zajedno nastupe", kaže izvor.

foto: Aleksandar Jovanović

(Kurir.rs/Alo)

Kurir

Autor: Kurir