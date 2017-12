DOK MEDIJI BRUJE O NJIHOVOJ ZABRANJENOJ LJUBAVI: Oglasio se Slobin polubrat i svima ZAPUŠIO usta!

Sloba Radanović je već danima u žiži javnosti zbog zabranjene ljubavi sa Lunom Đogani, a iz tog razloga svakodnevno saznajemo nove detalje iz njegovog života.

Pevač je neprestano na udaru kritika, pozitivnih komentara i tračeva, a poslednja informacija u nizu jeste ona da ima polubrata.

Stariji Slobin polubrat Radenko Radanović nije medijska ličnost, te se do sada nije ni oglašavao povodom čitavog slučaja, iako je objavama na društvenim mrežama redovno davao bratu podršku.

"Poruka za sve dušebrižnike, svetice i sve. Slobodan Radanović niti je bogalj (Bogu hvala), niti ga je do sada neko izdržavao. Za vašu informaciju, ali to već znate, dao mu je Bog slavujski glas, pa tako bio on sa Kristinom, Lunom ili nekom trećom, on ima svoju koru hleba. A ima i brojnu familiju i prijatelje koji ga bezrezervno podržavaju. Zato počistite prvo ispred svojih vrata. Hvala na pažnji, Sloba do pobede", poručio je izrevoltirani Radenko svima koji osporavaju Slobin uspeh i talenat.

(Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Burne, osuđivane i zabranjene: Poznati parovi koji su svoju ljubav započeli u rijalitiju

Kurir

Autor: Kurir