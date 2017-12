GASTOZ ŠOKIRAO: Naidi neće biti pravo, da li će posle ovoga opstati ljubav!

Gastoz je imao burnu noć i uradio je mnogo toga što će mu devojka Naida, koja ga čeka napolju, zameriti.

Naime, Nina i Teodora su se na nagovor Gastoza poljubile a on je u jednom momentu čak ostao i bez gaća.

Kako je pravilo da uvek na žurci budu neke nove devojke kao gošće tako je bilo i sinoć s tim što je ušla i jedna bivša učesnica Sandra Meduza.

Ona je u jednom trenutku završila u razgovoru sa Nenadom i tokom priče ga uhvatila za polni organ.

On ima devojku napolju pa se dosta pričalo o tome koliko se pokjao za svoje ponašanje i da li bi mu zasmetalo da je ona tako nešto radila.

"Za gaće što sam bio retard i što sam šamarao Teodoru i Ninu gaćama za to se kajem, to što me Meduza uhvatila dole nije ni prva ni poslednja. Naravno da to nije u redu ali moja devojka mora da zna da nikada neću napraviti ovde prevaru", rekao je Gastoz.

