GLEDAO SAM LUNINU I SLOBINU AKCIJU: Gagi Đogani prvi put o intimi svoje ćerke pred kamerama, o čemu bruje milioni!

On je u iskrenom razgovoru otkrio kako gleda na to iz ugla roditelja, i da li je gledao, odnosno slušao, ovaj događaj.

"Sve sam gledao i ne vidim tu neku dramu, ne vidim neki skandal zbog toga što se to desilo, nije to prvi put da se desio seks u rijalitiju. Ranije, ja kada sam bio u rijalitiju, to je bio cilj produkcije ili onoga ko organizuje rijaliti, da bude seksa, a to je na zapadu bilo normalno. Mi smo težili ka tome da budemo kao što je u to vreme bio Veliki brat. Njima je to tamo bilo kao dobar dan, a nama je to bilo strašno da imaš neki bilo kakav kontakt", počinje Gagi.

"Ne vidim da je išta ružno, sve se radi zbog ljubavi, to spada u ljubav, taj seks. Ja sam drugačije vaspitavan kao dete... Meni su mama i tata zabranjivali da gledam scene seksa, zato što nas je bilo dosta 5, 6 burazera, 4 sestre...pa kad gledamo nek strani film i kad dodje do intimnije scene, mi moramo da promenimo kanal, ne smemo da gledamo kako se ljube", objašnjava Gagi.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

"Govorim kako sam ja vaspitavan. Ja to gledam drugačije, ona prema meni ima otvoren odnos, otvoren po pitanju nekih stvari... Znam kada je ona dobila prvi put menstrualni ciklus i oko tih ženskih stvari pričala je i sa mamom i sa mnom. Imamo totalno zdrav i okej odnos, prilično je dostupna i ona nama i mi njoj. Imamo drugačije gledanje, ljubaka se - ljubaka se; pao seks - pao seks. Pa, šta sad da radimo? Da je stavimo na vešala", žestoko Gagi brani najstariju ćerku.

"Ta javnost i ti ljudi koji ne vole Lunu, jer ne vole Slobu, oni će da osude, napraviće sprdnju oko toga. Prave sprdnju oko njene bolesti koju ima, oko ešerihije koju ima, pa to su strašni komentari, to su strašne stvari. To treba osuditi, te komentare, ismejavati se na nečiju bolest... Mislim to je teška bolest, koja se teško leči... Sprdaju se na tu stvar. Okej, sprdajte se na seks, ali kada je bolest u pitanju, nemojte to da radite", objasnio je on.

foto: Printskrin

"Ovo za seks nemam loše mišljenje, naprotiv. Oni su meni mnogo simpatični, mnogo su mi slatki i kad se svađaju i kad se ljube. Ja se ne stidim, ja sam ponosan na Lunu, ponosan sam na Slobu i sve je to meni na mestu. Imate ljude koji su primitivni i razmišljaju po nekom šablonu, u kamenom dobu su. Ja ne mogu da ispravim nekog ko je u kamenom dobu. Vreme se promenilo naglo i tek će se promeniti. Ja kao roditelj ne vidim tu nikakvu smetnju, podržavam sve", rekao je Đogani.

Na Luninu odluku da nakon izlaska iz rijalitija, ona i Sloba žive zajedno u tatinom stanu, Gagi je rekao:

"Ja sam njoj i ponudio da joj ustupim stan, zato što ja imam drugi stan, gde mogu da živim. Smatram da bi trebalo da se odvoji od svoje mame i da živi sama. Ja sam njoj ponudio pre rijalitija da ona bude kod mene, da će tata da joj ustupi stan, ona nije htela i nije mogla, ali sada ima razloga, da bude sa Slobom i da živi sa Slobom. Hvala Bogu, Slobu čeka lepa karijera. Kasnije mogu da uzmu i veći stan", završio je Đogani.

foto: Printskrin Youtube

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir

Autor: Kurir