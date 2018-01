DARKO LAZIĆ SKUPO PLAĆA BURAN ŽIVOT: Srušio se na svadbi svog brata! Lekari mu hitno ispirali želudac

Darku Laziću toliko je pozlilo na svadbi rođenog brata Dragana da je završio u bolnici na ispiranju želuca, saznaje Kurir. Pevač, koji je u centru skandala zbog snimka na kome se vidi kako šmrče beli prah, i ranije je imao sličnih problema.

- Veselje je bilo organizovano početkom novembra. Svi u porodici Lazić bili su srećni jer se Dragan oženio devojkom s kojom se dugo zabavljao. Zaista je bilo prelepo i veselo. Bilo je više od trista zvanica. Pored mladenaca i njihovih roditelja, najveseliji je bio mladoženjin brat Darko, koji je tog dana od rane zore kitio muziku, pevao i nazdravljao alkoholom - priča naš sagovornik.

Čudno se ponašao



On dodaje da ništa nije ukazivalo na to da će pevaču toliko da se sloši da će završiti u bolnici.

- Niko nije siguran zašto je Darku pozlilo. Kada je većina gostiju otišla kući, ostalo je nekoliko prijatelja s Lazićem, koji je svaki čas odlazio do toaleta. Kasnije je počeo čudno da se ponaša i da povraća. Prijatelj je primetio da je prebledeo i da mu nije dobro, ali on nije želeo da pokvari bratovljevu svadbu, pa je govorio da je sve u najboljem redu. Međutim, odjednom se srušio, a zabrinuti prijatelji su ga odmah prevezli u bolnicu, gde su mu lekari isprali želudac - završava naš izvor.



Retko viđao ženu



Tim povodom pokušali smo da kontaktiramo s Darkom, kao i s njegovom porodicom u rodnom Brestaču, ali niko nije odgovarao na naše pozive. Njegova bivša žena Ana Sević nedavno je prokomentarisla Darkovo ponašanje.

- On ne shvata da je javna ličnost, da je pod budnim okom javnosti. Nije on mali, ne mogu ja njemu da držim slovo i lekciju. Njemu želim sve najbolje u životu i želim da sam shvati neke stvari. Ja mogu da pričam do prekosutra, ali dok sam ne shvati neke stvari, ne mogu da mu pomognem - rekla je Ana i otkrila kako je funkcionisao njihov brak:

- Mi se toliko retko viđamo da mi bude čudno kada dođe kući. Darko stalno radi i nema vremena da bude u Beogradu. Lorena i ja smo već navikle da smo same, pa nam bude neobično kada je tu. Šta da se radi, tako je kako je.

DELE IMOVINU Brzo se dogovorili ANI OSTAJE STAN I AUTO, DARKU KUĆA U BRESTAČU

Ana Sević i Darko Lazić razveli su se u tišini pre dva meseca. Oni nisu želeli da prave pompu, pa su lako i podelili imovinu. Prema rečima našeg izvora, pevač je odlučio da izađe iz stana na Košutnjaku, u kojem su ostale da žive Ana i njihova trogodišnja ćerka Lorena. Osim toga, pevačici je pripao i luksuzni džip „audi Q5“, koji je Lazić poklonio Ani na početku braka. foto: Damir Dervišagić - Darko je odlučio da Ani ostavi dupleks koji su kupili pre tri godine. On se nedavno iselio iz njega, a doselila se pevačicina mama, koja joj pomaže oko ćerke. S obzirom na to da je Lazić počeo da gradi kuću u Brestaču, on je odlučio da ta nekretnina pripadne njemu, a dok se ne završi, živeće kao podstanar u Beogradu. Darko joj je ostavio i džip, koji Ana obožava, a on je pre mesec dana sebi kupio automobil od bivšeg generala saobraćajne policije Dragiše Simića - završava naš izvor.



