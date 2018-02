(KURIR TV) DARKO LAZIĆ ZA KURIR: Normalno je što sam šmrkao! Voleo bih da se pomirim s Anom

Ništa nije čudno na tom snimku. Verovatno me zato nijedan kolega nije zvao da mi pruži podršku, osim kume Andreane Čekić. Razvod nikome nije doneo ništa dobro, sa suprugom je sve kako treba

Darko Lazić odlučio je da progovori o razvodu s Anom Sević, s kojom ima trogodišnju ćerku Lorenu. Ali ne samo o tome. Otkad je Kurir objavio snimak na kojem se vidi kako šmrče beli prah, folker se nije oglašavao, ali je u intervjuu za naš list odlučio da priča o aferi o kojoj je brujala cela Srbija.

- Mislim da je to danas postalo normalno, da nije ni čudno, niti bilo šta... To je stari snimak, tako da je apsolutno besmisleno da to komentarišem.



Ko te je nakon skandala podržao od kolega?

- Niko. Eto, niko sem moje kume Andreane Čekić.



Ti između redova kažeš da mnogi koriste nedozvoljene supstance. Kako se osećaš posle svega?

- Odlično. Eto, popularniji sam od Ledi Gage. Zar to nije fenomenalno?! Sve je u najboljem redu. Nema razloga da budem loše. Moja publika ne sme da oseti da nešto nije u redu. Radim punom parom i to je ono što me ispunjava.

Je l‘ si profitirao od svega?

- Ne mislim baš tako. Nikome razvod nije doneo ništa dobro, da se ne lažemo, ali ovako nešto mi se dosad nije dešavalo, budući da vlada veliko interesovanje za mene.



Postoji li mogućnost da se pomiriš s Anom?

- Pravo da ti kažem, ne znam da li postoji ta mogućnost, ali nikad se ne zna.



Šta osećaš prema njoj?

- To ne bih da komentarišem. Biće prilike da se o tome razgovara kad dođe vreme.



U kakvom si odnosu s njom?

- Bolje nego ikad! Sve je kako treba.



Kako ćerku Lorenu čuvaš od svega?

- Ona je jedna pametnica, ali smo je zaštitili od svega. Mala je da bi shvatila težinu našeg razvoda. Ona je svakako centar našeg sveta.



Gde sad živiš, u Beogradu ili Brestaču?

- Ana je ostala u našem stanu, a ja sam se preselio. Ne želim da otkrivam gde sad živim jer mi je tako bolje. Mada, ne prija mi samački život, ali šta je, tu je.

Pa ti nisi sam, imaš novu devojku.

- Nemam. Šta će mi nova devojka sad! Nasmejan sam, ali to ne znači da sam s nekim u vezi.

Ne može bez žestine POZIV KOJI SE NE ODBIJA

Darko je na svom poslednjem nastupu napunio klub do poslednjeg mesta. Pevač je na tezgu došao oko ponoći i smestio se u separe pored bine. Čim je seo, usledio je poziv koji on, po svemu sudeći, nije mogao da odbije, već je i pored glasne muzike razgovarao. Kada je shvatio da ga sagovornik ništa ne čuje, prekinuo je vezu i poručio piće. I to duplo. Eksirao je žestinu, popeo se na binu i zapalio publiku.

