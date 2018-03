SRAM BILO NAS UDATE, PA RAZVEDENE ŠTO ŽELIMO DA BUDEMO SREĆNE: Uvređena Goca Tržan nije štedela na rečima!

Pre nego sto prokomentarisete bilo koga u bilo kom smislu,pogledajte se u ogledo,doooobro razmislite i setite se da je karma kucka i da bi mogla da vas osamari bas tu gde prosipate svoju “pamet”! Podrska za sve zene koje rade na sebi, na svojoj sreci i kvalitetnom zivotu. GIRLPOWER!!!💪🏻💪🏻💪🏻❤️❤️😂

