ANA KOKIĆ ISPROZIVALA IVANA GAVRILOVIĆA: Mi smo se ZGRAŽAVALI NA TO!

Reč je o hitu "Mojne mala", a istovremeno se osvrnula i na muziku devedesetih.

"Marina Tucaković je radila tu pesmu i rekla mi je: "Moraš da uradiš neku pesmu koja će nekom da zapara uši. Kako god to tebi zvučalo, ti moraš imati pesmu na koju niko neće ostati ravnodušan". Postojala je jedna polovina publike koja je obožavala tu pesmu, dok je druga polovina govorila:"Jaoj Bože me sačuvaj", zgražavali su se. Ali mi smo se devedesetih zgražavali isto na neke pesme, recimo Ivana Gavrilovića "200 na sat", a sada je to evergrin", rekla je Ana u emisiji "Premijera specijal".

