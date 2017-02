FOTO PRETUKAO JE ŽENU KOJA SE TEK PORODILA: Završio na sudu, a evo ko je njega TUKAO kad je bio mali

Odrastao sam na Vračaru i nekako je tada sve to bilo drugačije nego što je danas. Sada gledam klince u mom sadašnjem naselju i fale deca na ulici. A gledajući mog sina koji tačno zna šta želi dok drži tablet, znam šta je u pita nju. Ima to i prednosti i mane, ali mislim da treba decu vratiti i u školska dvorišta da igraju fudbal i basket, žmurke i između dve vatre - rekao je pevač.

On je priznao i da je bio veoma živahan kao mali i da roditelji nisu znali šta će s njim.

"Nisam bio neposlušan, ali sam bio jako živahan i pun energije. Roditelji su me sa osam godina upisali na tri sporta. Ja sam trenirao karate, džudo i fudbal, a posle toga čak i biciklizam. Samo su me gurali da izbacim sve iz sebe", ispričao je on.

Rekao je da je dobijao batine od majke.



"Dobijao sam ja često batine od majke, dok je ćale bio izuzetno blag. Keva kad me lema, on zaplače bukvalno. A mama je često tukla, ali sve su to bila neka usmerenja", ispričao je Adil u emisiji Subotom popodne.



