KONAČNO OTKRIVENO ZAŠTO JE ŠABAN NAPUSTIO ZVEZDE GRANDA: Smetala mu pevačica koju je on proslavio!

On je dao svoj komentar o svim članovima žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", otkrio njihove prošlosti, ali se osvrnuo i na Šabanov odlazak iz ovog takmičenja.

Foto: Nebojša Mandić

"Ne mislim da je Šaban zbog omalovažavanja otišao iz Zvezda Granda. On je duboko svestan svog pevačkog umeća i svog kvaliteta i osećao se poniženo što mora da sedi sa nekim ljudima za koje on veoma dobro zna koliko znaju, a naročito koliko ne znaju. Njemu se sve to smučilo i smataro je da je elegantnija emisija u kojoj sada učestvuje, a ja delim njegovo mišljenje. Šaban ima integritet, njemu je smetalo što iznad njega sedi pevačica koju je on vodio na svadbe kao glavni šef, koja je bila njegov predigrač. Nije Snežana kriva, ona je neosporan pevač i dama i sa velikim zadovoljstvom sam pravio pesme za nju. Ali Saša je odlučio da ona tu sedi i mislim da je to bio Šabanov motiv za odlazak", rekao je Zahar.

Foto: Printskrin

Autor: Foto: Dragan Kadić