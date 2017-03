SANDRU AFRIKU SVI PITAJU KAD ĆE DA SE UDA: Pevačica je ŠOKIRALA svojim odgovorom!

Pevačica je šokirala izjavom da se nikada neće udavati i da je strašno nervira kada joj postavljaju to pitanje.

"Kad me pitaju kad ću da se udam, osećam se kao da imam 100 godina, kao baba devojka", rekla je Sandra.



"Neću da se udajem! Tako mi je najlakše. Deca ok, sve ok. Mislim da mi taj papir ništa ne znači. Ako ima ljubavi, biće je i bez papira. Važno je da je taj ko me voli pored mene, uz mene i svašta još nešto. Papir mi nije nešto", rekla je Sandra Afrika u emisiji "Ja to tako".

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ZA OVO TREBA HRABROST: Zaledićete se kada vidite gde je završila Sandra Afrika





http://chats.viber.com/kurir