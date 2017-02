Skraćeno radno vreme na Sretenje

Tokom obeležavanja Dana državnosti benzinske pumpe moraju biti otvorene, a ugostiteljski objekti u stambenim zgradama mogu da rade do 24 sata



Kako saopštavaju iz Sekretarijata za privredu, dežurne prodavnice mogu biti zatvorene na Dan državnosti Srbije.



Od utorka 14. februara na snazi će biti odluka o izmenjenom radnom vremenu objekata. Prodavnice prehrambene robe moraju da rade od devet do 18 časova. U četvrtak će imati još kraće radno vreme i biće otvorene od devet do 12 časova. Tokom dana praznika (15. i 16. februara) nespecijalizovani prodajni objekti, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.



Muzika do 23 sata



Benzinske stanice na putevima prvog i drugog reda, kao i na opštinskim putevima na teritoriji glavnog grada radiće 24 sata. Ostale benzinske stanice u gradu imaju obavezu da rade najmanje od šest do 20 časova.



Ugostiteljski objekti u stambenim zgradama mogu da rade najduže do 24 sata, a muzički program mora biti okončan do 23 sata. Objekti koji pružaju usluge ishrane i pića i nalaze se u stambenim zgradama mogu raditi u okviru punog radnog vremena (24 sata).



Istaknuto radno vreme



Dežurne prodavnice koje u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost dužne su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre državnog i drugog praznika. Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika Sretenja mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.





