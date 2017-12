OČAJ PORODICE PREMINULE ŽENE: Bako, koje si ti sreće da umreš sa HIV i kancerom!

„Jadna moja baka, sa sobom u grob je odnela dve najteže bolesti 21. veka, kancer i HIV, e koje si ti sreće...“



Ovo su, prema sećanju advokatice Gordane Kovačević, bile potresne reči unuka žene (64) iz okoline Novog Sada koja je preminula 27. oktobra, nakon što je u martu ove godine transfuzijom krvi zaražena virusom side od dugogodišnjeg dobrovoljnog davaoca.



Kancer pankreasa



Nekoliko dana nakon sahrane svoje majke, koje je bolovala od kancera pankreasa i umirala u teškim mukama, ćerka nesrećne žena pozvana je u Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, gde joj je „hladnokrvno saopšteno da joj je majka inficirana HIV“.

- Nesrećna žena je preminula na Svetu Petku u svom domu, ni ona ni njena porodica nisu znali da je zaražena HIV, i to krivicom Zavoda. Porodica je ćutala zbog sramote koju, jadni, osećaju, jer su patrijarhalni i skromni. I sada neko izlazi s tom informacijom i tvrdi da je žena preminula od osnovne bolesti, što niko ne može da zna, jer obdukcija nije rađena. Porodica nesrećne žene je došla kod mene u strašno lošem psihičkom stanju. Nagovorila sam ih da odu da se testiraju na HIV, da skupe svu hrabrost ovog sveta. A ćerka preminule žene me pita: „A šta ako smo pozitivni?“ Dramatična priča... Međutim, hvala bogu, rezultati za sve članove porodice koji su se brinuli o zaraženoj ženi su negativni. Od kada se ovo pročulo, komšije izbegavaju njih i njihovu kuću. Plaše se side - kaže za Kurir Kovačevićeva i dodaje da ako tužilaštvo ne pokrene krivičnu prijavu protiv odgovornih, ona će to uraditi.

Detaljno obavešteni



Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo izdao je juče saopštenje u kojem, ipak, ostaje pri stavu Zavoda za transfuziju krvi i Instituta za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV) da je nesrećna žena umrla od kancera, a ne od posledica HIV.

- Pacijentkinja je u kraćem vremenskom periodu nakon transfuzije krvi preminula od posledica teške osnovne bolesti od koje je lečena. O svim aspektima lečenja, kao i o komplikacijama koje su nastale, ali nisu bitno uticale na krajnji ishod lečenja najbliža rodbina pacijentkinje je detaljno i stručno obaveštena. Ovakvi neželjeni događaji, iako u izuzetno malom broju, nažalost, dešavaju se svuda u svetu, tako da i naša zdravstvena služba nije imuna na takve situacije - saopštio je Pokrajinski sekretarijat, koji je apelovao da se spreči svaki vid zloupotrebe ove nesreće.

Ako je davalac znao da je pozitivan PET GODINA ZATVORA

Namerno širenje zarazne bolesti kao što je HIV zakonom je okarakterisano kao krivično delo, a sankcija za odgovornog može biti i do pet godina zatvora, dok oštećeni ima pravo na naknadu štete u visini od 200.000 dinara. Međutim, u ovom slučaju se pretpostavlja da dobrovoljni davalac nije znao da je zaražen opakom bolešću. Da ovaj davalac ima HIV, saznalo se tek kad je sledeći put došao da da krv, u kojoj su se za to vreme dovoljno razvila antitela ovog virusa da bi ih testovi detektovali. Kako nezvanično saznajemo, ovaj davalac dao je krv do sada oko 40 puta.



