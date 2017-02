SALE MUTAVI I VELJA NEVOLJA PUCALI NA VOJNIM STRELIŠTIMA: Prijava protiv generala i potpukovnika!

Vojni sindikat Srbije podneo je krivične prijave protiv V.Z. i N.D. pod optužbom da su zloupotrebili službeni položaj i omogućili ljudima iz kriminogene sredine da koriste strelište i municiju Vojske Srbije

BEOGRAD - Vojni sindikat Srbije optužio je danas brigadnog generala i potpukovnika da su zloupotrebili službeni položaj, ali i zbog toga što su omogućili ljudima iz kriminogene sredine da koriste strelište i municiju Vojske Srbije (VS)! U krivičnoj prijavi koju je podneo Vojni sindikat se navodi da se prijavljeni sumnjiče da su tokom 2015. i 2016. godine, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj i falsifikovanjem službenih evidencija kroz koje su prikazivali fiktivno ostvareno radno vreme, pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od milion dinara.

"Sumnjiče se da su u periodu od februara do juna 2016. godine, licima iz kriminogene sredine, javnosti poznatim kao Sale Mutavi i Velja Nevolja, kao i drugim licima koji nisu pripadnici VS, omogućili da van radnog vremena koriste strelište, naoružanje i municiju VS kako bi uvežbavali gađanja iz vatrenog oružja", navodi se u saopštenju Vojnog sindikata.

Aleksandra Stanković, poznati i kao Sale Mutavi, ubijen je u oktobru u u Beogradu dok je Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, uhapšen i osumnjičen za ubistvo Vlastimira Miloševića.

Vojni sindikat Srbije navodi da nastavlja sa borbom protiv nezakonitog rada i zlouotreba u redovima Vojske Srbije.

