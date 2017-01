SRBIJAMA U STEGAMA NOVOG SIBIRSKOG TALASA: Širom zemlje i danas sneg, LEDENI DANI do ponedeljka

Vetar umeren i jak, istočni i severoistočni, na istoku i na planinama povremeno olujni uz lokalno stvaranje snežnih nanosa.

Foto: AP

Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od minus 3 do plus 2, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će biti pretežno oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Foto: AP

Vetar umeren, povremeno jak, istočni. Jutarnja temperatura od minus 3 do nula.

Do ponedeljka u većini mesta na području Srbije očekuju se ledeni dani sa najnižom temperaturom do četvrtka od minus 8 do minus 4 C, zatim do ponedeljka i do minus 15 C.

Foto: Beta

Najviše dnevne temperature u intervalu od minus 5 do nule. Do četvrtka povremeno sneg, u nižim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, a na planinama jak vetar, stvaranje snežnih nanosa i povećanje višine snežnog pokrivača oko 30 cm. Od petka suvo uz postepeno razvedravanje, ali i dalje veoma hladno.

Autor: Tanjug,Foto: Beta