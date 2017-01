STRAŠNA ISPOVEST ŽRTVE NASILJA TEODORE K. Muž me u braku brutalno silovao

Strašno Suprug me je tukao u trudnoći, primoravao me je na seksualne odnose, a tokom njih me je vređao. On je psihopata

Suprug je počeo da me tuče još u trudnoći, batine su s vremenom postajale sve učestalije. Primoravao me je i na seksualne odnose. Ako bih ga odbila, prebijao bi me od batina. Silovao me je.



Teodora K. godinama trpi nasilje od svog supruga i, kako kaže, iz straha nije smela da ga prijavi, ali je nakon brutalnih batina rešila da stavi tačku na takav život.

- Posle kraćeg zabavljanja počeli smo da živimo zajedno, u početku smo stanovali kod njegovih roditelja, a posle kod mojih. Kad sam zatrudnela, postao je nasilan i tukao me je. Batine su postale učestale, sve je bilo propraćeno jezivim psihičkim, fizičkim i seksualnim maltretiranjem. Bio je užasan prema meni. Svašta sam preživela, ne znam zašto sam sve to trpela, nije trebalo.



Njen muž ju je primoravao i na seksualne odnose.

- Prilikom prinudnog seksualnog odnosa upućivao mi je razne uvrede. Uvek sam bila uplakana, ne znam kako je to mogao da mi radi. On je psihopata. Nasilje je prijavio komšiluk, ali sam iz straha morala da negiram da me je tukao - priča kroz suze Teodora.



Ona je sve negirala dok njen suprug nije isprebijao i njenu majku.

- Ranije se nisam obraćala ni bolnici ni policiji iako mi je pre toga polomio rebro. Nakon prebijanja moje majke, rešila sam da stavim tačku. Napustila sam ga s detetom, tražila sam mere zaštite i smestila sam se na sigurno - kaže Teodora.

Žitorađa

SEKIROM NA BRATA



Zbog nanošenja teških telesnih povreda, uhapšen je D. Đ. (29) iz sela Držanovac kod Žitorađe. On je sekirom udario svog brata po glavi. Nakon hapšenja određena mu je mera policijskog zadržavanja do 48 sati, a biće saslušan u Višem tužilaštvu u Prokuplju. Protiv njega je podneta prijava za pokušaj ubistva.



B. R.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

